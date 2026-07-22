Газманов раскрыл, сколько стоит проведение большого концерта в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Народный артист РФ Олег Газманов заявил, что для проведения большого концерта в Москве артисту необходимо вложить от 100 миллионов рублей.
- Президент России Владимир Путин наградил Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
- Газманов отметил, что при организации концертов есть множество рисков, которые нужно учитывать, а также большие затраты на проведение мероприятий.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Артисту необходимо вложить от 100 миллионов рублей для проведения большого концерта в Москве, заявил в интервью РИА Новости народный артист РФ Олег Газманов.
Газманов 22 июля отмечает юбилей, в 2026 году ему исполняется 75 лет. В понедельник президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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"Например, для того, чтобы провести концерт в большом зале Москвы, нужно вложить от 100 миллионов рублей. А ведь, чтобы дойти до этой точки, нужно работать всю свою жизнь!" - сказал он.
Газманов добавил, что при организации концертов не всегда все складывается гладко и так, как себе представляет артист, есть множество рисков, которые нужно учитывать.
"Есть определенные риски - может случиться какой-то катаклизм, и люди не придут. Тем более, в наше время, когда идет специальная военная операция, есть определенные опасности, но мы стараемся все учесть. Затраты очень большие и на проведение концертов, и на клипы, и на оборудование, и на аренду зала, и на рекламу", - отметил певец.
Газманов - один из самых узнаваемых исполнителей на российской эстраде. Его песни "Офицеры", "Москва", "Сделан в СССР", "Мои ясные дни" стали частью народной памяти. Артист неоднократно собирал полные стадионы, в том числе легендарные "Лужники", а также гастролировал за границей - в США, странах Европы, на постсоветском пространстве. Одной из его фирменных фишек стала акробатика на сцене. В сочетании с патриотическим репертуаром и активной гражданской позицией это сделало Газманова настоящим символом современной российской эстрады.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.