Краткий пересказ от РИА ИИ Народный артист РФ Олег Газманов заявил, что для проведения большого концерта в Москве артисту необходимо вложить от 100 миллионов рублей.

Президент России Владимир Путин наградил Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Газманов отметил, что при организации концертов есть множество рисков, которые нужно учитывать, а также большие затраты на проведение мероприятий.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Артисту необходимо вложить от 100 миллионов рублей для проведения большого концерта в Москве, заявил в интервью РИА Новости народный артист РФ Олег Газманов.

Газманов 22 июля отмечает юбилей, в 2026 году ему исполняется 75 лет. В понедельник президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Например, для того, чтобы провести концерт в большом зале Москвы, нужно вложить от 100 миллионов рублей. А ведь, чтобы дойти до этой точки, нужно работать всю свою жизнь!" - сказал он.

Газманов добавил, что при организации концертов не всегда все складывается гладко и так, как себе представляет артист, есть множество рисков, которые нужно учитывать.

"Есть определенные риски - может случиться какой-то катаклизм, и люди не придут. Тем более, в наше время, когда идет специальная военная операция, есть определенные опасности, но мы стараемся все учесть. Затраты очень большие и на проведение концертов, и на клипы, и на оборудование, и на аренду зала, и на рекламу", - отметил певец.

Газманов - один из самых узнаваемых исполнителей на российской эстраде. Его песни "Офицеры", "Москва", "Сделан в СССР", "Мои ясные дни" стали частью народной памяти. Артист неоднократно собирал полные стадионы, в том числе легендарные "Лужники", а также гастролировал за границей - в США, странах Европы, на постсоветском пространстве. Одной из его фирменных фишек стала акробатика на сцене. В сочетании с патриотическим репертуаром и активной гражданской позицией это сделало Газманова настоящим символом современной российской эстрады.