Путин поздравил Газманова с 75-летием

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин поздравил певца Олега Газманова с 75-летием.
- В телеграмме Путин отметил активную гражданскую позицию и вклад Газманова в реализацию общественно значимых инициатив.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил певца Олега Газманова с 75-летием, отметив его активную гражданскую позицию и вклад в реализацию общественно значимых инициатив, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Олег Михайлович! Поздравляю Вас с 75-летним юбилеем. Вы успешно реализовали себя на творческом поприще, добились широкого зрительского успеха как талантливый артист, исполнитель многих популярных песен. И конечно, глубокого уважения заслуживает Ваша активная гражданская позиция, большой личный вклад в реализацию общественно значимых инициатив", - говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал Газманову крепкого здоровья и новых профессиональных достижений.
Газманов раскрыл секрет вечной молодости
Вчера, 10:07