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Путин поздравил Газманова с 75-летием - РИА Новости, 22.07.2026
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10:54 22.07.2026 (обновлено: 10:57 22.07.2026)
Путин поздравил Газманова с 75-летием

Путин поздравил Газманова с 75-летием, отметив его активную гражданскую позицию

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНародный артист России Олег Газманов
Народный артист России Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Народный артист России Олег Газманов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поздравил певца Олега Газманова с 75-летием.
  • В телеграмме Путин отметил активную гражданскую позицию и вклад Газманова в реализацию общественно значимых инициатив.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил певца Олега Газманова с 75-летием, отметив его активную гражданскую позицию и вклад в реализацию общественно значимых инициатив, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Олег Михайлович! Поздравляю Вас с 75-летним юбилеем. Вы успешно реализовали себя на творческом поприще, добились широкого зрительского успеха как талантливый артист, исполнитель многих популярных песен. И конечно, глубокого уважения заслуживает Ваша активная гражданская позиция, большой личный вклад в реализацию общественно значимых инициатив", - говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал Газманову крепкого здоровья и новых профессиональных достижений.
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