Путин поздравил Газманова с 75-летием

"Уважаемый Олег Михайлович! Поздравляю Вас с 75-летним юбилеем. Вы успешно реализовали себя на творческом поприще, добились широкого зрительского успеха как талантливый артист, исполнитель многих популярных песен. И конечно, глубокого уважения заслуживает Ваша активная гражданская позиция, большой личный вклад в реализацию общественно значимых инициатив", - говорится в телеграмме.