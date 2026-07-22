Газманов заявил, что давно мечтает стать дедушкой

Народный артист России Олег Газманов во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"

Народный артист России Олег Газманов во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"

Краткий пересказ от РИА ИИ Народный артист РФ Олег Газманов в интервью РИА Новости рассказал, что давно мечтает стать дедушкой.

Президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

22-летняя дочь артиста Марианна Газманова вышла замуж за своего возлюбленного Максима.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов в интервью РИА Новости рассказал, что уже давно мечтает стать дедушкой, отметив, что чем больше будет внуков - тем лучше.

Газманов 22 июля отмечает юбилей, в 2026 году ему исполняется 75 лет. В понедельник президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Давно. Хочу быть дедушкой. Чем больше внуков - тем лучше", - сказал он.

Кроме того, артист опроверг слухи о том, что его дочь Марианна уже в положении.

"Там увидели на фотографии люльку, поэтому об этом писали. Моя Марусечка (супруга - ред.) сделала такую фотозону", - отметил он.

В начале июля 22-летняя дочь артиста Марианна Газманова вышла замуж за своего возлюбленного Максима. Брак был зарегистрирован в Грибоедовском дворце бракосочетания в Москве.