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Газманов заявил, что давно мечтает стать дедушкой - РИА Новости, 22.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:33 22.07.2026
Газманов заявил, что давно мечтает стать дедушкой

Олег Газманов заявил, что давно мечтает стать дедушкой

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНародный артист России Олег Газманов во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"
Народный артист России Олег Газманов во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Народный артист России Олег Газманов во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный артист РФ Олег Газманов в интервью РИА Новости рассказал, что давно мечтает стать дедушкой.
  • Президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
  • 22-летняя дочь артиста Марианна Газманова вышла замуж за своего возлюбленного Максима.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов в интервью РИА Новости рассказал, что уже давно мечтает стать дедушкой, отметив, что чем больше будет внуков - тем лучше.
Газманов 22 июля отмечает юбилей, в 2026 году ему исполняется 75 лет. В понедельник президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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"Давно. Хочу быть дедушкой. Чем больше внуков - тем лучше", - сказал он.
Кроме того, артист опроверг слухи о том, что его дочь Марианна уже в положении.
"Там увидели на фотографии люльку, поэтому об этом писали. Моя Марусечка (супруга - ред.) сделала такую фотозону", - отметил он.
В начале июля 22-летняя дочь артиста Марианна Газманова вышла замуж за своего возлюбленного Максима. Брак был зарегистрирован в Грибоедовском дворце бракосочетания в Москве.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.
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КультураРоссияМоскваОлег ГазмановВладимир Путин
 
 
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