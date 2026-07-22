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Газманов раскрыл секрет вечной молодости - РИА Новости, 22.07.2026
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Культура
 
10:07 22.07.2026
Газманов раскрыл секрет вечной молодости

Газманов рассказал, что молодеть ему помогают выступления и зарядки

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНародный артист России Олег Газманов во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"
Народный артист России Олег Газманов во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Народный артист России Олег Газманов во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Газманов рассказала, что сцена и ежедневная 20-минутная зарядка помогают ему исцеляться и молодеть.
  • По его словам, дополнительная физическая нагрузка во время усталости помогает ему работать еще эффективнее.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов в интервью РИА Новости рассказал, что исцеляться и молодеть ему помогает сцена, а также ежедневная 20-минутная зарядка.
Газманов 22 июля отмечает свой юбилей, в этом году ему исполняется 75 лет. В понедельник президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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"Мой способ лечиться и молодеть - это мои концерты, я быстрее выздоравливаю на сцене. Если я простыл, то моя жена говорит: "Иди на сцену, лечись". Я выхожу на сцену, получаю дополнительную нагрузку, в кровь выплескивается адреналин, а самое главное - я ощущаю себя нужным. Когда я провожу саундчек, после даю двухчасовой концерт, потом смотрю - натоптал 10 тысяч шагов", - сказал он.
По словам Газманова, он заметил парадоксальные вещи, которые, казалось бы, "звучат поперек здравого смысла", но позитивно сказываются на его самочувствии и состоянии здоровья. Например, когда артист сильно устал и возвращается после гастролей, он дает организму дополнительную физическую нагрузку - и, таким образом, работает еще эффективнее в течение дня.
"Нужно дать еще большую нагрузку, пойти поиграть в теннис или футбол - день будет спасен. Я потом сажусь и работаю дальше. Это удивительно, но это работает", - отметил он.
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Кроме того, артист рассказал, что сам создал комплекс упражнений для поддержания физической формы, такая зарядка занимает примерно 20 минут.
"Ставлю себе определенные цели, увеличивая количество повторений отжиманий, приседаний и других упражнений. С каждым годом я не уменьшаю нагрузку, а увеличиваю", - добавил артист.
Газманов - один из самых узнаваемых исполнителей на российской эстраде. Его песни "Офицеры", "Москва", "Сделан в СССР", "Мои ясные дни" стали частью народной памяти. Артист неоднократно собирал полные стадионы, в том числе легендарные "Лужники", а также гастролировал за границей - в США, странах Европы, на постсоветском пространстве. Одной из его фирменных фишек стала акробатика на сцене. В сочетании с патриотическим репертуаром и активной гражданской позицией это сделало Газманова настоящим символом современной российской эстрады.
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