Краткий пересказ от РИА ИИ Газманов рассказала, что сцена и ежедневная 20-минутная зарядка помогают ему исцеляться и молодеть.

По его словам, дополнительная физическая нагрузка во время усталости помогает ему работать еще эффективнее.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов в интервью РИА Новости рассказал, что исцеляться и молодеть ему помогает сцена, а также ежедневная 20-минутная зарядка.

Газманов 22 июля отмечает свой юбилей, в этом году ему исполняется 75 лет. В понедельник президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Мой способ лечиться и молодеть - это мои концерты, я быстрее выздоравливаю на сцене. Если я простыл, то моя жена говорит: "Иди на сцену, лечись". Я выхожу на сцену, получаю дополнительную нагрузку, в кровь выплескивается адреналин, а самое главное - я ощущаю себя нужным. Когда я провожу саундчек, после даю двухчасовой концерт, потом смотрю - натоптал 10 тысяч шагов", - сказал он.

По словам Газманова, он заметил парадоксальные вещи, которые, казалось бы, "звучат поперек здравого смысла", но позитивно сказываются на его самочувствии и состоянии здоровья. Например, когда артист сильно устал и возвращается после гастролей, он дает организму дополнительную физическую нагрузку - и, таким образом, работает еще эффективнее в течение дня.

"Нужно дать еще большую нагрузку, пойти поиграть в теннис или футбол - день будет спасен. Я потом сажусь и работаю дальше. Это удивительно, но это работает", - отметил он.

Кроме того, артист рассказал, что сам создал комплекс упражнений для поддержания физической формы, такая зарядка занимает примерно 20 минут.

"Ставлю себе определенные цели, увеличивая количество повторений отжиманий, приседаний и других упражнений. С каждым годом я не уменьшаю нагрузку, а увеличиваю", - добавил артист.