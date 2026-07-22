Газманов рассказал, что выдавал дочь замуж со спокойной душой

Краткий пересказ от РИА ИИ Газманов рассказал, что одобряет выбор своей дочери Марианны.

22-летняя дочь артиста Газманова вышла замуж за своего возлюбленного Максима.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Народный артист России Олег Газманов в интервью РИА Новости рассказал, что выдавал свою дочь Марианну замуж со спокойной душой, отметив, что они с супругой одобряют выбор дочери.

Газманов 22 июля отмечает свой юбилей, в этом году ему исполняется 75 лет. В понедельник президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Насколько сложно было отпускать? Аривидерчи, доча!" - сказал он, отвечая на вопрос о том, сложно ли было отпускать дочь в самостоятельную жизнь.

По словам Газманова, Марианна и ее избранник встречались на протяжении двух лет. Артист уточнил, что они с супругой довольны выбором дочери, но даже если бы это было иначе, препятствовать счастью дочки не стали бы.

"Они нашли друг друга - и дай Бог, чтобы они были счастливы. Вот такие у меня чувства. Что значит отпускать? Я не могу сказать: "Ну-ка, стоп!". Ревностно относиться и не отпускать, потому что кто-то чужой будет обнимать твою дочь - это эгоизм. Я этого не понимаю", - добавил он.

В начале июля 22-летняя дочь артиста Марианна Газманова вышла замуж за своего возлюбленного Максима. Брак был зарегистрирован в Грибоедовском дворце бракосочетания в Москве.