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Газманов рассказал, что выдавал дочь замуж со спокойной душой - РИА Новости, 22.07.2026
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09:35 22.07.2026
Газманов рассказал, что выдавал дочь замуж со спокойной душой

Газманов рассказал, что выдавал дочь Марианну замуж со спокойной душой

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОлег Газманов
Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Олег Газманов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Газманов рассказал, что одобряет выбор своей дочери Марианны.
  • 22-летняя дочь артиста Газманова вышла замуж за своего возлюбленного Максима.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Народный артист России Олег Газманов в интервью РИА Новости рассказал, что выдавал свою дочь Марианну замуж со спокойной душой, отметив, что они с супругой одобряют выбор дочери.
Газманов 22 июля отмечает свой юбилей, в этом году ему исполняется 75 лет. В понедельник президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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"Насколько сложно было отпускать? Аривидерчи, доча!" - сказал он, отвечая на вопрос о том, сложно ли было отпускать дочь в самостоятельную жизнь.
По словам Газманова, Марианна и ее избранник встречались на протяжении двух лет. Артист уточнил, что они с супругой довольны выбором дочери, но даже если бы это было иначе, препятствовать счастью дочки не стали бы.
"Они нашли друг друга - и дай Бог, чтобы они были счастливы. Вот такие у меня чувства. Что значит отпускать? Я не могу сказать: "Ну-ка, стоп!". Ревностно относиться и не отпускать, потому что кто-то чужой будет обнимать твою дочь - это эгоизм. Я этого не понимаю", - добавил он.
В начале июля 22-летняя дочь артиста Марианна Газманова вышла замуж за своего возлюбленного Максима. Брак был зарегистрирован в Грибоедовском дворце бракосочетания в Москве.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.
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