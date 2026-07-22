Газманов рассказал, как относится к мемам со своим участием

Краткий пересказ от РИА ИИ Газманов положительно реагирует на мемы со своим участием, потому что они смешные и не обидные.

Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

После выступления на музыкальном фестивале "Новая волна" Газманов стал новым кумиром молодежи, а видео с его танцем запустило флешмоб "Танцуй, как Газманов".

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Народный артист России Олег Газманов в интервью РИА Новости рассказал, что положительно реагирует на мемы со своим участием, потому что они не обидные, а по-настоящему смешные.

Олег Газманов 22 июля отмечает свой юбилей, в этом году ему исполняется 75 лет. В понедельник президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Я очень положительно реагирую, потому что они не обидные, а смешные. Эти мемы говорят о том, что мои песни популярны. Еще был мем: "Цыгане воруют мысли Газманова, думая, что это его скакуны". Было очень много мемов на песню "Ясные дни". На самом деле куда бы я ни приехал, вопреки прогнозам, наступают солнечные дни", - сказал он.

В последние годы Олег Газманов стал новым кумиром молодежи. Его поклонники начали создавать мемы, связанные с хитами артиста - например: "Все мои ясные дни забрал Олег Газманов", "Я сегодня не такой, как вчера, а вчера я был совсем никакой" - а также мемы про песни "Морячка", "Эскадрон", "Есаул" и "Офицеры".

Всплеск популярности произошел в прошлом году после выступления артиста на музыкальном фестивале "Новая волна", где он станцевал вместе с женой Мариной под песню "Я по жизни загулял". Видео стало вирусным и запустило флешмоб "Танцуй, как Газманов". Сам Газманов поддержал тренд: записал видеоурок по хореографии и объявил конкурс.