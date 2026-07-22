Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: столичный завод выпустил 950 тысяч километров кабеля - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
17:02 22.07.2026
Гарбузов: столичный завод выпустил 950 тысяч километров кабеля

Гарбузов: "Спецкабель" выпустил 950 тысяч километров кабеля за почти 30 лет

© Фото : Пресс-служба ДИППСтоличный завод выпустил 950 тысяч километров кабеля
Столичный завод выпустил 950 тысяч километров кабеля - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Столичный завод выпустил 950 тысяч километров кабеля
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Московскому кабельному заводу "Спецкабель" в среду исполняется 29 лет, за это время он выпустил 950 тысяч километров кабеля, указал министр правительства города, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он добавил, что в Москве активно двигается вперед кабельная промышленность. Компании этой отрасли стали производить почти втрое больше товаров за пять месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году.
"Уже 29 лет “Спецкабель” успешно работает, подтверждая статус одного из ведущих российских производителей. За всю его историю выпущено 950 тысяч километров кабеля. Компания активно вкладывается в научные исследования, что позволяет разрабатывать конкурентоспособные и востребованные на рынке решения. В портфеле интеллектуальных прав — 32 патента на изобретения, полезные модели и промышленные образцы", — приводит слова Гарбузова пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики.
В пресс-службе отмечают, что предприятие производит партии без задержек в поставках, так как каждый месяц перерабатывает 105 тонн меди. Любое требование заказчика может быть реализовано, поскольку в ассортименте завода свыше 6,2 тысячи марок кабеля и 650 миллионов различных исполнений.
Изделия используются в десятках регионов России: от аэропортов Барнаула, Омска, Архыза и северной Сабетты (ЯНАО) до логистических центров и систем Wi-Fi в поездах. Производитель выступает основным поставщиком для отечественных промышленников. В горнодобывающем секторе кабели работают в "ГДК Баимская", на золотомедном месторождении Песчанка, а также в "Черногорской горнорудной компании" и на руднике "Таймырский", входящем в Заполярный филиал ПАО "ГМК "Норильский никель".
В 2025 году Москва договорилась со "Спецкабелем" на выпуск 315 наименований кабельно-проводниковой продукции для метрополитена. Также, в рамках реализации инвестиционных проектов совместно со столицей возводят производственную площадку в Восточном административном округе города.
Президент группы компаний Андрей Лобанов заявил, что постройка второго завода и развитие продукции для медицины, судостроения и транспорта показывают уверенность в будущем и стремление к техлидерству предприятия. По его словам, компании важна не только прибыль, но и социальная ответственность — создавать рабочие места, развивать отечественную промышленность и снабжать страну необходимыми решениями. Ведь это вклад в будущее Москвы и всей страны.
Каждый год в столице открывается порядка 150 технологичных компаний. Город является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Производители, которые выбрали создавать продукцию в Москве, имеют право пользоваться свыше 20 мерами поддержки, которые содержат программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие.
Ранее Гарбузов сообщал, что московская компания "Моситлаб" представила программно-аппаратный комплекс нового поколения для высокоточного контроля толщины изоляции и геометрии кабеля.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала