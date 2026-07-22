Гарбузов: столичный завод выпустил 950 тысяч километров кабеля

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Московскому кабельному заводу "Спецкабель" в среду исполняется 29 лет, за это время он выпустил 950 тысяч километров кабеля, указал министр правительства города, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что в Москве активно двигается вперед кабельная промышленность. Компании этой отрасли стали производить почти втрое больше товаров за пять месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году.

"Уже 29 лет “Спецкабель” успешно работает, подтверждая статус одного из ведущих российских производителей. За всю его историю выпущено 950 тысяч километров кабеля. Компания активно вкладывается в научные исследования, что позволяет разрабатывать конкурентоспособные и востребованные на рынке решения. В портфеле интеллектуальных прав — 32 патента на изобретения, полезные модели и промышленные образцы", — приводит слова Гарбузова пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики.

В пресс-службе отмечают, что предприятие производит партии без задержек в поставках, так как каждый месяц перерабатывает 105 тонн меди. Любое требование заказчика может быть реализовано, поскольку в ассортименте завода свыше 6,2 тысячи марок кабеля и 650 миллионов различных исполнений.

Изделия используются в десятках регионов России: от аэропортов Барнаула, Омска, Архыза и северной Сабетты (ЯНАО) до логистических центров и систем Wi-Fi в поездах. Производитель выступает основным поставщиком для отечественных промышленников. В горнодобывающем секторе кабели работают в "ГДК Баимская", на золотомедном месторождении Песчанка, а также в "Черногорской горнорудной компании" и на руднике "Таймырский", входящем в Заполярный филиал ПАО "ГМК "Норильский никель".

В 2025 году Москва договорилась со "Спецкабелем" на выпуск 315 наименований кабельно-проводниковой продукции для метрополитена. Также, в рамках реализации инвестиционных проектов совместно со столицей возводят производственную площадку в Восточном административном округе города.

Президент группы компаний Андрей Лобанов заявил, что постройка второго завода и развитие продукции для медицины, судостроения и транспорта показывают уверенность в будущем и стремление к техлидерству предприятия. По его словам, компании важна не только прибыль, но и социальная ответственность — создавать рабочие места, развивать отечественную промышленность и снабжать страну необходимыми решениями. Ведь это вклад в будущее Москвы и всей страны.

Каждый год в столице открывается порядка 150 технологичных компаний. Город является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Производители, которые выбрали создавать продукцию в Москве, имеют право пользоваться свыше 20 мерами поддержки, которые содержат программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие.