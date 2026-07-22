Замглавы МИД Галузин провел встречу с послом Белоруссии Селиверстовым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД Михаил Галузин обсудил с послом Белоруссии в России Юрием Селиверстовым вопросы внешнеполитической координации и график контактов на высоком и высшем уровне.
- Стороны обменялись мнениями по тематике дипломатического сопровождения масштабного двустороннего сотрудничества и интеграционного строительства Союзного государства.
- Стороны подписали протокол о внесении изменений в соглашение о предоставлении в аренду Белоруссии земельного участка для размещения гостевого комплекса посольства.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин обсудил с послом Белоруссии в России Юрием Селиверстовым вопросы внешнеполитической координации и график контактов на высоком и высшем уровне, сообщили в российском ведомстве.
"Стороны обсудили актуальные вопросы межмидовского взаимодействия и внешнеполитической координации, обменялись мнениями по тематике дипломатического сопровождения масштабного двустороннего сотрудничества и интеграционного строительства Союзного государства",- говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на его сайте по итогам встречи.
Кроме того, дипломаты рассмотрели график предстоящих контактов и мероприятий на высшем и высоком уровнях, а также подтвердили твердый настрой на продолжение продуктивного товарищеского взаимодействия между МИД России и белорусской дипмиссией.
По завершении беседы стороны подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о предоставлении в аренду Республике Беларусь земельного участка для размещения гостевого комплекса Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации от 15 марта 2013 года.