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Замглавы МИД Галузин провел встречу с послом Белоруссии Селиверстовым - РИА Новости, 22.07.2026
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23:58 22.07.2026
Замглавы МИД Галузин провел встречу с послом Белоруссии Селиверстовым

Замглавы МИД Галузин обсудил с послом Белоруссии внешнеполитическую координацию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД Михаил Галузин обсудил с послом Белоруссии в России Юрием Селиверстовым вопросы внешнеполитической координации и график контактов на высоком и высшем уровне.
  • Стороны обменялись мнениями по тематике дипломатического сопровождения масштабного двустороннего сотрудничества и интеграционного строительства Союзного государства.
  • Стороны подписали протокол о внесении изменений в соглашение о предоставлении в аренду Белоруссии земельного участка для размещения гостевого комплекса посольства.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин обсудил с послом Белоруссии в России Юрием Селиверстовым вопросы внешнеполитической координации и график контактов на высоком и высшем уровне, сообщили в российском ведомстве.
"Стороны обсудили актуальные вопросы межмидовского взаимодействия и внешнеполитической координации, обменялись мнениями по тематике дипломатического сопровождения масштабного двустороннего сотрудничества и интеграционного строительства Союзного государства",- говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на его сайте по итогам встречи.
Кроме того, дипломаты рассмотрели график предстоящих контактов и мероприятий на высшем и высоком уровнях, а также подтвердили твердый настрой на продолжение продуктивного товарищеского взаимодействия между МИД России и белорусской дипмиссией.
По завершении беседы стороны подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о предоставлении в аренду Республике Беларусь земельного участка для размещения гостевого комплекса Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации от 15 марта 2013 года.
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