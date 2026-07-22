Франция согласилась на ДНК-экспертизу останков Бушуева, сообщил историк

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Франции согласились на проведение ДНК-экспертизы останков солдата Русского экспедиционного корпуса Александра Бушуева, найденных в 2023 году в районе французской коммуны Курси.

Стороны обсуждают вопрос о том, в какой стране проводить экспертизу — в России или Франции, после чего планируется репатриация останков.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Власти Франции согласились на проведение ДНК-экспертизы останков солдата Русского экспедиционного корпуса Александра Бушуева, найденных в ходе археологических раскопок в районе французской коммуны Курси в 2023 году, сообщил РИА Новости президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив, историк Пьер Малиновски.

По словам Малиновски, после начала СВО в 2022 году он решил найти проект, который мог бы способствовать возобновлению диалога между Россией Францией . Таким проектом стали поиски солдат Русского экспедиционного корпуса, погибших в апреле 1917 года при освобождении деревни Курси близ французского Реймса.

В августе 2023 года в ходе возглавляемых Фондом Пьера Малиновского раскопок были обнаружены останки 17 солдат Русского экспедиционного корпуса. Почти у всех погибших сохранились личные опознавательные медальоны, поэтому появилась возможность установить их личности.

Среди найденных - Александр Бушуев и его сын Семен, погибшие вместе. Отец и сын мобилизовались в 1916 году, вместе отправились воевать из Российской империи во Францию и вместе погибли.

"На днях французская сторона заявила, что готова провести ДНК-экспертизу этих останков", - сообщил историк агентству.

В настоящее время стороны обсуждают вопрос о том, в какой стране проводить экспертизу – в России или Франции.

"После того как будет проведен анализ ДНК, следующим этапом станет репатриация останков. Это произойдет практически сразу после завершения экспертизы. Самое сложное было договориться", - объяснил директор Фонда развития русско-французских исторических инициатив.

Малиновски в беседе с агентством добавил, что на этом его работа по Курси и Русскому экспедиционному корпусу завершена, теперь дело за дипломатами двух стран.

Потомок русского воина Юрий Бушуев в 2025 году обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть останки Александра Бушуева в Россию. По словам историка, Путин ответил на обращение в кратчайшие сроки, после чего российская сторона обратилась к Парижу. В том же году в Париже сообщали, что готовы передать останки России и возобновить раскопки, поскольку под землей остаются останки еще девяти русских солдат, однако потом процесс застопорился.

По мнению собеседника агентства, возвращение останков русского воина из Франции в Россию может стать настоящим символом франко-российской дружбы.