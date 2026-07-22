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Франция согласилась на ДНК-экспертизу останков Бушуева, сообщил историк - РИА Новости, 22.07.2026
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05:01 22.07.2026
Франция согласилась на ДНК-экспертизу останков Бушуева, сообщил историк

Малиновски: Франция согласилась на ДНК-экспертизу останков Бушуева

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Франции и ЕС
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Франции согласились на проведение ДНК-экспертизы останков солдата Русского экспедиционного корпуса Александра Бушуева, найденных в 2023 году в районе французской коммуны Курси.
  • Стороны обсуждают вопрос о том, в какой стране проводить экспертизу — в России или Франции, после чего планируется репатриация останков.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Власти Франции согласились на проведение ДНК-экспертизы останков солдата Русского экспедиционного корпуса Александра Бушуева, найденных в ходе археологических раскопок в районе французской коммуны Курси в 2023 году, сообщил РИА Новости президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив, историк Пьер Малиновски.
По словам Малиновски, после начала СВО в 2022 году он решил найти проект, который мог бы способствовать возобновлению диалога между Россией и Францией. Таким проектом стали поиски солдат Русского экспедиционного корпуса, погибших в апреле 1917 года при освобождении деревни Курси близ французского Реймса.
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В августе 2023 года в ходе возглавляемых Фондом Пьера Малиновского раскопок были обнаружены останки 17 солдат Русского экспедиционного корпуса. Почти у всех погибших сохранились личные опознавательные медальоны, поэтому появилась возможность установить их личности.
Среди найденных - Александр Бушуев и его сын Семен, погибшие вместе. Отец и сын мобилизовались в 1916 году, вместе отправились воевать из Российской империи во Францию и вместе погибли.
"На днях французская сторона заявила, что готова провести ДНК-экспертизу этих останков", - сообщил историк агентству.
В настоящее время стороны обсуждают вопрос о том, в какой стране проводить экспертизу – в России или Франции.
"После того как будет проведен анализ ДНК, следующим этапом станет репатриация останков. Это произойдет практически сразу после завершения экспертизы. Самое сложное было договориться", - объяснил директор Фонда развития русско-французских исторических инициатив.
Малиновски в беседе с агентством добавил, что на этом его работа по Курси и Русскому экспедиционному корпусу завершена, теперь дело за дипломатами двух стран.
Потомок русского воина Юрий Бушуев в 2025 году обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть останки Александра Бушуева в Россию. По словам историка, Путин ответил на обращение в кратчайшие сроки, после чего российская сторона обратилась к Парижу. В том же году в Париже сообщали, что готовы передать останки России и возобновить раскопки, поскольку под землей остаются останки еще девяти русских солдат, однако потом процесс застопорился.
По мнению собеседника агентства, возвращение останков русского воина из Франции в Россию может стать настоящим символом франко-российской дружбы.
"Семнадцатого апреля 1917 года 5 тысяч русских солдат погибли за свободу Франции. Именно отсюда, на мой взгляд, берет начало подлинное франко-российское братство. Они приехали помогать нам сражаться за свободу Франции", - напомнил Малиновски.
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