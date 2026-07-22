Латина в Москве: карнавал, кино, танго и манго. Вход на фестиваль свободный

Москва никогда не была так близка к Карибскому морю. С 18 по 26 июля сад "Эрмитаж", Библиотека иностранной литературы и кинотеатр "Иллюзион" превратятся в островки жаркой Латинской Америки. Здесь зазвучат страстные ритмы танго, сальсы и самбы, воздух наполнится ароматами экзотических фруктов и свежей выпечки, а улицы расцветут миллионами красок национальных костюмов. Девять музыкальных вечеров, десятки мастер-классов, лекции послов и 14 фильмов из 11 стран. Пятый Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна вновь доказывает: между Москвой и далеким континентом нет преград, когда речь идет о музыке, танцах и искренней радости. Вход на все свободный — и это приглашение нельзя пропустить, если вы хотите увидеть столицу совершенно иной. О самых ярких событиях фестиваля — в фотоленте РИА Новости.