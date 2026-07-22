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СМИ: еще одна дочь Брэда Питта хочет отказаться от фамилии отца через суд - РИА Новости, 22.07.2026
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05:25 22.07.2026 (обновлено: 16:09 22.07.2026)
СМИ: еще одна дочь Брэда Питта хочет отказаться от фамилии отца через суд

People: дочь Брэда Питта Вивьен хочет отказаться от фамилии отца через суд

© AP Photo / Evan AgostiniАнджелина Джоли с дочерью Вивьен Джоли-Питт
Анджелина Джоли с дочерью Вивьен Джоли-Питт - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Evan Agostini
Анджелина Джоли с дочерью Вивьен Джоли-Питт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Вивьен обратилась в суд, чтобы отказаться от фамилии отца.
  • У пары шестеро детей, и некоторые из них уже сменили фамилию, отказавшись от части «Питт».
  • Слушание по заявлению Вивьен назначено на 2 ноября.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Дочь актера Брэда Питта и актрисы Анджелины Джоли Вивьен обратилась в суд, чтобы отказаться от фамилии отца, последовав таким образом примеру своих братьев и сестер, сообщает журнал People со ссылкой на судебные документы.
Всего у пары, которая рассталась в 2016 году, а оформила развод в 2024-м после долгих судебных тяжб, шестеро детей. Издание Page Six со ссылкой на источник ранее написало, что Нокс Джоли-Питт отказался от фамилии отца. До этого еще трое детей уже сменили фамилию — дочери Шайло и Захара Марли, а также сын Мэддокс.
"Восемнадцатилетняя (девушка. — Прим. ред.) подала прошение в верховный суд округа Лос-Анджелес, требуя, чтобы ее законное имя было изменено с Вивьен Маршелин Джоли-Питт на Вивьен Маршелин Джоли. Причина смены имени указана как "личная", — отмечает издание.
Слушание по заявлению дочери Питта и Джоли назначено на 2 ноября.
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