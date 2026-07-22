СМИ: еще одна дочь Брэда Питта хочет отказаться от фамилии отца через суд

Всего у пары, которая рассталась в 2016 году, а оформила развод в 2024-м после долгих судебных тяжб, шестеро детей. Издание Page Six со ссылкой на источник ранее написало, что Нокс Джоли-Питт отказался от фамилии отца. До этого еще трое детей уже сменили фамилию — дочери Шайло и Захара Марли, а также сын Мэддокс.