Фальков: Россия и Китай совместно проектируют будущее через образование

МОСКВА, 22 июля – РИА Новости. Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков принял участие в российско-китайском просветительском проекте "Добрые соседи", приуроченном к 25-летию подписания Договора

о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

В своем выпуске глава Минобрнауки рассказал о развитии научно-образовательного сотрудничества России и Китая, отметив, что образовательные связи между двумя странами имеют глубокую историческую основу.

Фальков подчеркнул, что взаимодействие России и Китая в сфере образования является важной частью стратегического партнерства двух стран и способствует развитию общества, экономики, культуры и других направлений деятельности.

Особое место, по словам министра, занимает развитие совместных научных проектов

и реализация двусторонних инициатив в области математики, медицины, информационных технологий и естественных наук.

"Научно-образовательное сотрудничество важно для наших стран одновременно по трём причинам. Во-первых, это неотъемлемая составляющая всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Во-вторых, межуниверситетский диалог позволяет России и Китаю совместно проектировать будущее, формировать глобальную повестку технологического развития. Ну и наконец, в-третьих, систематический обмен знаниями идёт на пользу национальным экономикам наших стран, работает на благо наших граждан", - заключил Фальков.

Проект "Добрые соседи" создан Радио Sputnik, холдингом ON Медиа, Медиакорпорацией Китая (CMG) и телеканалом "Известия". Он посвящен ключевым направлениям российско-китайского сотрудничества, включая культуру, образование, науку, экономику, энергетику, туризм, спорт и молодежную политику. Съёмки видеоподкаста проходили в Москве

и Пекине, что позволило создать единое медиапространство для открытого диалога российских и китайских участников проекта.

Ведущими проекта также стали Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, официальный представитель МИД России Мария Захарова и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.

Проект реализуется при экспертной поддержке Российского исторического общества

и Российского военно-исторического общества.

Подкаст выходит в федеральном радиоэфире и социальных сетях Радио Sputnik, на просветительском портале "Хроники времени", а также в эфире и цифровых ресурсах Медиакорпорации Китая и телеканала "Известия".

Радио Sputnik — информационно-аналитическая разговорная радиостанция с круглосуточным вещанием, входит в Международную медиагруппу "Россия сегодня", вещает в FM-диапазоне и на цифровых платформах. По данным "Медиалогии", является одной из самых цитируемых радиостанций России.

ON Медиа (ранее — МТС Медиа) — контентный холдинг, объединяющий развлекательные бизнесы группы МТС. В его состав входят онлайн-кинотеатр КИОН, производитель кино и сериалов ON Студия, книжный сервис КИОН Строки, стриминг КИОН Музыка, музыкальная компания ON Лейбл и компания МТС Live, развивающая билетные сервисы Ticketland и Ticketscloud, продюсерский центр ON Шоу и федеральную сеть концертных площадок.

Медиакорпорация Китая – крупнейшая медиакомпания КНР, основанная в 2018 году. В её состав входит Центральное телевидение Китая (CCTV), Народное радио Китая (СNR) и Международное радио Китая (CRI).