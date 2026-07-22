Рейтинг@Mail.ru
Фальков: Россия и Китай совместно проектируют будущее через образование - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 22.07.2026 (обновлено: 14:10 22.07.2026)

Фальков: Россия и Китай совместно проектируют будущее через образование

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр образования КНР Хуай Цзиньпэн и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр образования КНР Хуай Цзиньпэн и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Министр образования КНР Хуай Цзиньпэн и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 22 июля – РИА Новости. Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков принял участие в российско-китайском просветительском проекте "Добрые соседи", приуроченном к 25-летию подписания Договора
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.
В своем выпуске глава Минобрнауки рассказал о развитии научно-образовательного сотрудничества России и Китая, отметив, что образовательные связи между двумя странами имеют глубокую историческую основу.
Фальков подчеркнул, что взаимодействие России и Китая в сфере образования является важной частью стратегического партнерства двух стран и способствует развитию общества, экономики, культуры и других направлений деятельности.
Особое место, по словам министра, занимает развитие совместных научных проектов
и реализация двусторонних инициатив в области математики, медицины, информационных технологий и естественных наук.
"Научно-образовательное сотрудничество важно для наших стран одновременно по трём причинам. Во-первых, это неотъемлемая составляющая всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Во-вторых, межуниверситетский диалог позволяет России и Китаю совместно проектировать будущее, формировать глобальную повестку технологического развития. Ну и наконец, в-третьих, систематический обмен знаниями идёт на пользу национальным экономикам наших стран, работает на благо наших граждан", - заключил Фальков.
Проект "Добрые соседи" создан Радио Sputnik, холдингом ON Медиа, Медиакорпорацией Китая (CMG) и телеканалом "Известия". Он посвящен ключевым направлениям российско-китайского сотрудничества, включая культуру, образование, науку, экономику, энергетику, туризм, спорт и молодежную политику. Съёмки видеоподкаста проходили в Москве
и Пекине, что позволило создать единое медиапространство для открытого диалога российских и китайских участников проекта.
Ведущими проекта также стали Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, официальный представитель МИД России Мария Захарова и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.
Проект реализуется при экспертной поддержке Российского исторического общества
и Российского военно-исторического общества.
Подкаст выходит в федеральном радиоэфире и социальных сетях Радио Sputnik, на просветительском портале "Хроники времени", а также в эфире и цифровых ресурсах Медиакорпорации Китая и телеканала "Известия".
Радио Sputnik — информационно-аналитическая разговорная радиостанция с круглосуточным вещанием, входит в Международную медиагруппу "Россия сегодня", вещает в FM-диапазоне и на цифровых платформах. По данным "Медиалогии", является одной из самых цитируемых радиостанций России.
ON Медиа (ранее — МТС Медиа) — контентный холдинг, объединяющий развлекательные бизнесы группы МТС. В его состав входят онлайн-кинотеатр КИОН, производитель кино и сериалов ON Студия, книжный сервис КИОН Строки, стриминг КИОН Музыка, музыкальная компания ON Лейбл и компания МТС Live, развивающая билетные сервисы Ticketland и Ticketscloud, продюсерский центр ON Шоу и федеральную сеть концертных площадок.
Медиакорпорация Китая – крупнейшая медиакомпания КНР, основанная в 2018 году. В её состав входит Центральное телевидение Китая (CCTV), Народное радио Китая (СNR) и Международное радио Китая (CRI).
"Известия" – мультимедийный информационный центр, который начал свою работу в марте 2017 года. В состав МИЦ "Известия" входит новостной интернет-портал IZ.RU, телеканал "Известия" (IZ.RU), газета "Известия", газета "Деловой Петербург", новостные службы телеканалов "РЕН ТВ", "Пятый канал", а также телеканал "78".
 
КитайРоссияВалерий ФальковСовет Федерации РФРоссийское историческое обществоТатьяна ГоликоваВалентина Матвиенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала