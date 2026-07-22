В Греции подросткам запретили ездить на электросамокатах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Греческий парламент принял закон, запрещающий подросткам младше 17 лет ездить на электросамокатах по дорогам общего пользования.
- Закон предусматривает штрафы за использование электросамокатов на дорогах с ограничением скорости более 50 км/ч и санкции для компаний, сдающих самокаты в аренду несовершеннолетним.
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Греческий парламент одобрил закон, который запрещает ездить на электросамокатах подросткам младше 17 лет, сообщает газета "Катимерини".
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"Новые правила запрещают лицам младше 17 лет ездить на электросамокатах по дорогам общего пользования", - говорится в материале издания.
Кроме того, правила предусматривают крупные штрафы за использование электросамокатов на дорогах с ограничением скорости более 50 километров в час, а также вводят санкции для компаний, которые продают, или сдают в аренду самокаты несовершеннолетним младше 17 лет, пишет газета.
Как отмечает издание, закон был принят на фоне серии ДТП с участием детей, передвигавшихся на этом виде транспорта.
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