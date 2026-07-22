В Греции подросткам запретили ездить на электросамокатах

Кроме того, правила предусматривают крупные штрафы за использование электросамокатов на дорогах с ограничением скорости более 50 километров в час, а также вводят санкции для компаний, которые продают, или сдают в аренду самокаты несовершеннолетним младше 17 лет, пишет газета.