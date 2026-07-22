Вода на самом популярном курорте Румынии стала стоить дороже пива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На курорте Мамая в Румынии туристы жалуются, что цены на воду высокие: пол-литровая бутылка стоит дороже, чем стакан пива.
- Отдыхающие также отмечают значительный рост цен на продукты питания, из-за чего посещение кафе и ресторанов становится недоступным для многих.
- Владельцы отелей и точек общепита объясняют повышение цен увеличением налогов и затрат на оплату труда и коммунальные услуги.
КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Туристы в Румынии, отдыхающие на курорте Мамая, жалуются, что пиво купить дешевле, чем бутылку обычной воды, сообщает портал Libertatea.
"Вода на румынском побережье стала дороже пива, поскольку все больше туристов жалуются на высокие цены или предлагаемые условия. Пол-литровая бутылка воды стоит 12 леев (2,62 доллара - ред.), а стакан пива — 10 леев (2,18 доллара). Цены в кафе достигают 25 леев за бутылку воды (5,45 доллара)", - сообщает портал.
Одновременно отдыхающие отмечают и значительный рост цен на продукты питания, питаться в кафе и ресторанах многим просто не по карману.
Владельцы отелей и точек общепита оправдывают повышение цен увеличением налогов, а также затрат на оплату труда и коммунальные услуги. Из-за роста цен сами жители Румынии предпочитают уезжать на отдых в Болгарию, Грецию или Турцию. А на румынском побережье остаются те, кто получил государственные путевки.