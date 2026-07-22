Вода на самом популярном курорте Румынии стала стоить дороже пива

"Вода на румынском побережье стала дороже пива, поскольку все больше туристов жалуются на высокие цены или предлагаемые условия. Пол-литровая бутылка воды стоит 12 леев (2,62 доллара - ред.), а стакан пива — 10 леев (2,18 доллара). Цены в кафе достигают 25 леев за бутылку воды (5,45 доллара)", - сообщает портал.