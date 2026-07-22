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Путин провел совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 22.07.2026
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13:22 22.07.2026 (обновлено: 13:37 22.07.2026)
Путин провел совещание по экономическим вопросам

Владимир Путин в среду провел совещание по экономическим вопросам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. 22 июля 2026
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. 22 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. 22 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам в среду.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент и кабмин дадут оценку нынешней ситуации в экономике, разберут болевые точки и обозначат перспективы на ближайшее будущее.
На предыдущем совещании, состоявшемся 8 июля, участники обсудили работу топливного и транспортного комплекса в текущих условиях. С докладами выступали вице-премьер РФ Александр Новак и министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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