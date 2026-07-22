МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам в среду.

На предыдущем совещании, состоявшемся 8 июля, участники обсудили работу топливного и транспортного комплекса в текущих условиях. С докладами выступали вице-премьер РФ Александр Новак и министр транспорта РФ Андрей Никитин.