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В Москве представили доклад о преступлениях Киева в Константиновке - РИА Новости, 22.07.2026
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11:57 22.07.2026
В Москве представили доклад о преступлениях Киева в Константиновке

В Москве представили доклад о преступлениях киевского режима в Константиновке

© REUTERSКонстантиновка
Константиновка - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© REUTERS
Константиновка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный общественный трибунал представил доклад о преступлениях киевского режима против мирного русского населения города Константиновка.
  • В докладе зафиксированы свидетельства жителей Константиновки, ставших очевидцами и жертвами преступлений со стороны украинских военных.
  • В документе описаны случаи атак беспилотников на мирных граждан, гибели людей при попытках эвакуации и обстрелах жилых районов.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов в среду в Москве представил доклад "Преступления киевского режима против мирного русского населения города Константиновка", передает корреспондент РИА Новости.
Доклад был представлен председателем общественного трибунала, директором Центра истории СВО, председателем Комиссии по общественному контролю ОП РФ Максимом Григорьевым в рамках пресс-конференции, которая проходит в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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"Мы фиксируем преступления киевского режима... заходим в населенные пункты. Представляем очередной доклад "Преступления киевского режима против мирного русского населения города Константиновки". В нашем докладе однозначные свидетельства, что киевский режим на территории, временно контролируемой ими, ведет системный геноцид русского населения", - сказал Григорьев в ходе пресс-конференции.
Автор доклада также привел свидетельства жителей Константиновки, которые стали очевидцами и жертвами преступлений со стороны украинских военных. По словам Григорьева, жители рассказывали об атаках беспилотников на мирных граждан, гибели людей во время попыток выйти из укрытий и обстрелах жилых районов.
В частности, Григорьев рассказал историю жительницы города Валентины Гусары, которая сообщила, что с октября 2025 года украинские дроны преследовали мирных жителей, выходивших из подвалов. Он также привел свидетельства Людмилы Волоховой, рассказавшей о гибели соседей в результате атаки дронов, Светланы Ростовской, заявившей о гибели женщины при ударе беспилотника по мотоциклу в центре города, а также Анатолия Крупко, который сообщил, что его жена, дочь и зять погибли в результате украинских обстрелов.
В докладе представлены свидетельства пострадавших и очевидцев военных преступлений, включая случаи "охоты" на мирных граждан с помощью дронов военнослужащими ВСУ, намеренных убийств во время попыток эвакуации, целенаправленных обстрелах мирных домов и гражданской инфраструктуры, а также многочисленные случаи открытого проявления ненависти к русскому населению города Константиновка.
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