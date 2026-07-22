Болельщики из России в период ЧМ по футболу не просили помощи дипломатов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дипломаты РФ в США не получали запросов о консульской помощи от российских болельщиков в период проведения чемпионата мира по футболу.
- Генконсульства РФ в Нью-Йорке и Хьюстоне, а также консульский отдел посольства РФ в Вашингтоне работали в обычном режиме без «аномалий» во время турнира.
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Дипломаты РФ в США не получали запросов о консульской помощи от российских болельщиков в период проведения чемпионата мира по футболу, сообщили РИА Новости в загранучреждениях.
Кроме того, не обращались соотечественники из числа болельщиков и в генконсульство в Хьюстоне, заявил РИА Новости генконсул Николай Пукалов.
"Генконсульство работало в обычном режиме, каких-либо "аномалий" за время турнира не отмечено", - сказал высокопоставленный дипломат.
Не поступало обращений и в консульский отдел посольства РФ в Вашингтоне, сообщили в дипмиссии.
Чемпионат мира впервые прошел с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир начался 11 июня. В воскресенье сборная Испании обыграла в финальном матче команду Аргентины со счетом 1:0 (в дополнительное время) и во второй раз в истории выиграла титул чемпиона мира.