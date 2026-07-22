Болельщики из России в период ЧМ по футболу не просили помощи дипломатов

Краткий пересказ от РИА ИИ Дипломаты РФ в США не получали запросов о консульской помощи от российских болельщиков в период проведения чемпионата мира по футболу.

Генконсульства РФ в Нью-Йорке и Хьюстоне, а также консульский отдел посольства РФ в Вашингтоне работали в обычном режиме без «аномалий» во время турнира.

ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Дипломаты РФ в США не получали запросов о консульской помощи от российских болельщиков в период проведения чемпионата мира по футболу, сообщили РИА Новости в загранучреждениях.

"Обращений от росграждан, связанных с чемпионатом мира, не было", - заявил агентству генконсул РФ Нью-Йорке Алексей Марков.

Кроме того, не обращались соотечественники из числа болельщиков и в генконсульство в Хьюстоне, заявил РИА Новости генконсул Николай Пукалов.

"Генконсульство работало в обычном режиме, каких-либо "аномалий" за время турнира не отмечено", - сказал высокопоставленный дипломат.

Не поступало обращений и в консульский отдел посольства РФ в Вашингтоне, сообщили в дипмиссии.