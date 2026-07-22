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Болельщики из России в период ЧМ по футболу не просили помощи дипломатов - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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Футбол
 
07:38 22.07.2026
Болельщики из России в период ЧМ по футболу не просили помощи дипломатов

Российские болельщики в период ЧМ по футболу в США не просили помощи дипломатов

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Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Соцсети УЕФА
Футбольный мяч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дипломаты РФ в США не получали запросов о консульской помощи от российских болельщиков в период проведения чемпионата мира по футболу.
  • Генконсульства РФ в Нью-Йорке и Хьюстоне, а также консульский отдел посольства РФ в Вашингтоне работали в обычном режиме без «аномалий» во время турнира.
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Дипломаты РФ в США не получали запросов о консульской помощи от российских болельщиков в период проведения чемпионата мира по футболу, сообщили РИА Новости в загранучреждениях.
"Обращений от росграждан, связанных с чемпионатом мира, не было", - заявил агентству генконсул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков.
Кроме того, не обращались соотечественники из числа болельщиков и в генконсульство в Хьюстоне, заявил РИА Новости генконсул Николай Пукалов.
"Генконсульство работало в обычном режиме, каких-либо "аномалий" за время турнира не отмечено", - сказал высокопоставленный дипломат.
Не поступало обращений и в консульский отдел посольства РФ в Вашингтоне, сообщили в дипмиссии.
Чемпионат мира впервые прошел с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир начался 11 июня. В воскресенье сборная Испании обыграла в финальном матче команду Аргентины со счетом 1:0 (в дополнительное время) и во второй раз в истории выиграла титул чемпиона мира.
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