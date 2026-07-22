"Им казалось, что они соль Руси": Дегтярев сравнил Плющенко с релокантами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Дегтярев раскритиковал заявление Евгения Плющенко о деградации фигурного катания в России.
- Спортсмен заявил о деградации фигурного катания в России, комментируя решение своего сына выступать за сборную Азербайджана.
- Глава Минспорта подчеркнул, что слова имеют вес и не забудутся.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко стоило подумать, прежде чем делать заявления о деградации фигурного катания в России.
Ранее Плющенко, комментируя ситуацию с решением своего 13-летнего сына Александра выступать за сборную Азербайджана, заявил, что фигурное катание в России деградирует.
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"Я не знаю, зачем он это делает. Перевез ты сына - ради бога! Как отец имеешь, может быть, право. Но зачем ты такие оценки даешь? Я не понимаю. Думаете, что забудет потом наш народ? Или Минспорт? Не забудет. Надо думать, что говоришь. Это очень напоминает позицию многих релокантов после начала спецоперации. Им казалось в моменте, что они правда и соль Руси. Совесть нации. Они столько наговорили и думают, что сейчас можно это откатить. Нет, народ все помнит. Все! Слово не воробей", - приводит слова Дегтярева "Комсомольская правда".