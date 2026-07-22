В семье лыжника Большунова родилась дочь

"Сегодня в нашу семью пришла новая большая любовь. Наша Оливия. Добро пожаловать, малышка! Любим сильно. Твои мама, папа и сестренка Ева", - написала Большунова в Instagram*.

Большунову 29 лет, он выиграл три золотые медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Также российский лыжник завоевал на Играх четыре серебряные и две бронзовые награды. Кроме того, Большунов является чемпионом мира 2021 года.