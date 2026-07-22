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В семье лыжника Большунова родилась дочь - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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Лыжные гонки
 
21:49 22.07.2026
В семье лыжника Большунова родилась дочь

У олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Большунова родилась дочь Оливия

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАлександр Большунов
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жена Александра Большунова Анна сообщила о рождении дочки Оливии.
  • Александр Большунов и Анна Жеребятьева поженились в 2021 году, в 2022-м у пары родилась дочь Ева.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Жена трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова Анна сообщила о рождении дочки Оливии.
Большунов и чемпионка России Анна Жеребятьева поженились в 2021 году, в 2022-м у пары родилась дочь Ева.
«

"Сегодня в нашу семью пришла новая большая любовь. Наша Оливия. Добро пожаловать, малышка! Любим сильно. Твои мама, папа и сестренка Ева", - написала Большунова в Instagram*.

Большунову 29 лет, он выиграл три золотые медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Также российский лыжник завоевал на Играх четыре серебряные и две бронзовые награды. Кроме того, Большунов является чемпионом мира 2021 года.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Лыжные гонкиСпортРоссияПекинАлександр БольшуновАнна Жеребятьева
 
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