Рейтинг@Mail.ru
Болгария не прекратила спонсировать киевский режим, заявили в посольстве - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 22.07.2026
Болгария не прекратила спонсировать киевский режим, заявили в посольстве

Посольство России: Болгария продолжает вооружать киевский режим

CC BY-SA 2.0 / MrPanyGoff / Russian Embassy - SofiaЗдание посольства Российской Федерации в Болгарии
Здание посольства Российской Федерации в Болгарии - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
CC BY-SA 2.0 / MrPanyGoff / Russian Embassy - Sofia
Здание посольства Российской Федерации в Болгарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Болгария отказалась от участия в "коалиции желающих", как сообщили в посольстве России.
  • По заявлению посольства России, Болгария продолжает вооружать киевский режим и поддерживать его.
  • Дипломаты считают, что заявления Болгарии о дистанцировании от "коалиции желающих" являются попыткой прикрыться.
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Болгария остается одним из спонсоров киевского режима и продолжает его вооружать, несмотря на отказ от участия в так называемой "коалиции желающих", сообщили РИА Новости в посольстве России в этой стране.
В дипмиссии допустили, что само решение президента Болгарии Илияны Йотовой поддержать отказ страны от участия в "коалиции желающих" является позитивным моментом.
Премьер-министр Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Премьер Болгарии оказался "под наблюдением" ЕС из-за Украины, пишут СМИ
16 июля, 10:08
При этом дипломаты обратили внимание на то, что заявления не должны расходиться с действиями, однако в случае с Болгарией разговоры о дипломатии, о необходимости воздерживаться от эскалации не подкрепляются реальными шагами.
"Болгария по-прежнему остается одним из спонсоров киевского режима, продает ему напрямую и через третьи руки огромное количество оружия и боеприпасов, ангажируется обеспечивать в его интересах логистические маршруты и поддерживать его устойчивость через поставки энергоресурсов и электроэнергии, развивает военно-техническое сотрудничество", - заявили в посольстве.
В дипмиссии отметили, что на фоне таких действий заявления о нежелании входить в "коалицию желающих" выглядят как попытка прикрыться.
"На таком фоне любые слова о дистанцировании от "коалиции желающих" вряд ли возможно трактовать иначе, кроме как попытку прикрыться, одновременно продолжая вносить посильный вклад в совершаемые Зеленским и его хунтой преступления", - подчеркнули в посольстве.
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Болгария и Финляндия стали лидерами в Европе по удорожанию топлива
Вчера, 16:44
 
В миреБолгарияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала