Краткий пересказ от РИА ИИ Болгария отказалась от участия в "коалиции желающих", как сообщили в посольстве России.

По заявлению посольства России, Болгария продолжает вооружать киевский режим и поддерживать его.

Дипломаты считают, что заявления Болгарии о дистанцировании от "коалиции желающих" являются попыткой прикрыться.

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Болгария остается одним из спонсоров киевского режима и продолжает его вооружать, несмотря на отказ от участия в так называемой "коалиции желающих", сообщили РИА Новости в посольстве России в этой стране.

В дипмиссии допустили, что само решение президента Болгарии Илияны Йотовой поддержать отказ страны от участия в "коалиции желающих" является позитивным моментом.

При этом дипломаты обратили внимание на то, что заявления не должны расходиться с действиями, однако в случае с Болгарией разговоры о дипломатии, о необходимости воздерживаться от эскалации не подкрепляются реальными шагами.

"Болгария по-прежнему остается одним из спонсоров киевского режима, продает ему напрямую и через третьи руки огромное количество оружия и боеприпасов, ангажируется обеспечивать в его интересах логистические маршруты и поддерживать его устойчивость через поставки энергоресурсов и электроэнергии, развивает военно-техническое сотрудничество", - заявили в посольстве.

В дипмиссии отметили, что на фоне таких действий заявления о нежелании входить в "коалицию желающих" выглядят как попытка прикрыться.