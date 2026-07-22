Суд отказал Блиновской во взыскании с ФНС 224 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Москвы отклонил заявление финансового управляющего Елены Блиновской о взыскании более 224 миллионов рублей с инспекции ФНС России №24.

Эти деньги были выплачены Блиновской и связанными с ней лицами в адрес ФНС с марта по сентябрь 2024 года для уменьшения суммы причиненного вреда.

Финансовый управляющий считал, что ФНС неправомерно получила преимущественное удовлетворение своих требований, так как у Блиновской уже были признаки неплатежеспособности и неисполненные обязательства перед Сбербанком и ВТБ.

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление финансового управляющего Елены Блиновской, просившего взыскать со столичной инспекции ФНС России №24 в конкурсную массу "королевы марафонов" более 224 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как пояснил представитель финуправляющего Марии Ознобихиной, эти деньги Блиновская , ее мать и отец, а также подконтрольная ей компания "Ярославна" выплатили в адрес ФНС с марта по сентябрь 2024 года "в целях уменьшения суммы причиненного вреда", установленного налоговой проверкой.

По словам представителя Ознобихиной, в момент выплат у Блиновской уже были признаки неплатежеспособности и неисполненные обязательства перед Сбербанком и ВТБ. Тем самым ФНС неправомерно получила преимущественное удовлетворение своих требований, отметил юрист.

Представители ФНС и Блиновской просили суд финуправляющему отказать. Так, юрист налогового органа заявил, что нет оснований для возвращения денег, полученных от третьих лиц, в конкурсную массу должника. "Деньги должны остаться в бюджете", - заключил представитель ФНС.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал ее банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.

Суд в феврале 2025 года включил требование ФНС в лице московской инспекции №6 в реестр требований кредиторов Блиновской в размере около 1,2 миллиарда рублей, в том числе основной долг в размере около 588 миллионов, пени в размере более 353 миллионов и штрафы в размере около 227 миллионов рублей.

Ранее ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. Блиновская оспорила решение налоговой инспекции, пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций и Верховный суд ее претензии отклонили.