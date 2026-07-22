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Минобороны рассказало подробности освобождения Благодатного - РИА Новости, 22.07.2026
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13:43 22.07.2026 (обновлено: 13:47 22.07.2026)
Минобороны рассказало подробности освобождения Благодатного

ВС РФ при освобождении Благодатного взяли под контроль крупный район обороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России взяли под контроль крупный район обороны противника площадью более пяти квадратных километров.
  • Штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Благодатное в Запорожской области.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России в ходе освобождения Благодатного взяли под контроль крупный район обороны противника площадью более пяти квадратных километров, сообщили в Минобороны РФ.
В среду российское оборонное ведомство сообщило об освобождении Благодатного в Запорожской области.
"Штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Благодатное, взяв под контроль крупный район обороны противника площадью более пяти квадратных километров", - говорится в сообщении.
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