Минобороны рассказало подробности освобождения Благодатного

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России взяли под контроль крупный район обороны противника площадью более пяти квадратных километров.
- Штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Благодатное в Запорожской области.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России в ходе освобождения Благодатного взяли под контроль крупный район обороны противника площадью более пяти квадратных километров, сообщили в Минобороны РФ.
В среду российское оборонное ведомство сообщило об освобождении Благодатного в Запорожской области.
"Штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Благодатное, взяв под контроль крупный район обороны противника площадью более пяти квадратных километров", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18