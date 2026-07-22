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ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения группировки "Запад" освободили Благодатное в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Бойцы "Севера" взяли под контроль Артельное в Харьковской области.

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские войска установили контроль над двумя населенными пунктами в Запорожской и Харьковской областях, сообщили в Российские войска установили контроль над двумя населенными пунктами в Запорожской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны

Группировка "Восток" освободила Благодатное в освободила Благодатное в Запорожской области , взяв крупный район обороны противника площадью более пяти квадратных километров", — говорится в сводке.

© Инфографика Подразделения группировки войск "Восток" освободили Благодатное в Запорожской области © Инфографика Подразделения группировки войск "Восток" освободили Благодатное в Запорожской области

Бойцы уничтожили до взвода живой силы ВСУ , четыре ББМ, семь единиц автотехники, три наземных роботизированных комплекса и 32 тяжелых гексакоптера типа "Баба-яга", отметили в ведомстве.

В то же время подразделения "Севера" освободили Артельное в Харьковской области.

© Инфографика Подразделения группировки войск "Север" освободили Артельное в Харьковской области © Инфографика Подразделения группировки войск "Север" освободили Артельное в Харьковской области

"Штурмовые группы заходили в населенный пункт в сумерки по два-три человека. Каждую сопровождали операторы беспилотных систем, указывая места расположения противника", — рассказали в министерстве.

Закрепившись на окраине села, военные передавали координаты позиций ВСУ, а артиллерия и ударные дроны наносили по ним огневое поражение. Выбив большую часть украинских боевиков, они зачистили территорию, а инженеры начали разминирование местности, добавили в Минобороны.