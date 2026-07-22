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ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 22.07.2026
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13:34 22.07.2026 (обновлено: 14:33 22.07.2026)
ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО

Бойцы "Востока" освободили Благодатное в Запорожской области

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки "Запад" освободили Благодатное в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Бойцы "Севера" взяли под контроль Артельное в Харьковской области.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские войска установили контроль над двумя населенными пунктами в Запорожской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны.
"Группировка "Восток" освободила Благодатное в Запорожской области, взяв крупный район обороны противника площадью более пяти квадратных километров", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Благодатное в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Благодатное в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Благодатное в Запорожской области
Бойцы уничтожили до взвода живой силы ВСУ, четыре ББМ, семь единиц автотехники, три наземных роботизированных комплекса и 32 тяжелых гексакоптера типа "Баба-яга", отметили в ведомстве.
В то же время подразделения "Севера" освободили Артельное в Харьковской области.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Артельное в Харьковской области
Подразделения группировки войск Север освободили Артельное в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Артельное в Харьковской области
"Штурмовые группы заходили в населенный пункт в сумерки по два-три человека. Каждую сопровождали операторы беспилотных систем, указывая места расположения противника", — рассказали в министерстве.
Закрепившись на окраине села, военные передавали координаты позиций ВСУ, а артиллерия и ударные дроны наносили по ним огневое поражение. Выбив большую часть украинских боевиков, они зачистили территорию, а инженеры начали разминирование местности, добавили в Минобороны.
 
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