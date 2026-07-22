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Глава Минобороны Белоруссии доложил Лукашенко об обстановке у границ - РИА Новости, 22.07.2026
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12:59 22.07.2026 (обновлено: 13:08 22.07.2026)
Глава Минобороны Белоруссии доложил Лукашенко об обстановке у границ

Глава Минобороны Белоруссии доложил Лукашенко о спокойной обстановке у границ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин доложил президенту Александру Лукашенко, что обстановка вокруг страны спокойная.
  • Большой активности вооруженных сил стран НАТО у границ республики не фиксируется.
МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин доложил белорусскому президенту Александру Лукашенко, что обстановка вокруг страны спокойная, большой активности вооруженных сил стран НАТО у границ республики не фиксируется.
Как сообщило агентство Белта, Лукашенко 22 июля заслушал доклад министра обороны.
"Виктор Хренин доложил, что военно-политическая обстановка складывается спокойная, а напряжение в большей степени присутствует в информационном поле. Большой активности вооруженных сил стран НАТО в настоящее время не фиксируется", - говорится в сообщении агентства.
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