Глава Минобороны Белоруссии доложил Лукашенко об обстановке у границ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин доложил президенту Александру Лукашенко, что обстановка вокруг страны спокойная.
- Большой активности вооруженных сил стран НАТО у границ республики не фиксируется.
МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин доложил белорусскому президенту Александру Лукашенко, что обстановка вокруг страны спокойная, большой активности вооруженных сил стран НАТО у границ республики не фиксируется.
Как сообщило агентство Белта, Лукашенко 22 июля заслушал доклад министра обороны.
"Виктор Хренин доложил, что военно-политическая обстановка складывается спокойная, а напряжение в большей степени присутствует в информационном поле. Большой активности вооруженных сил стран НАТО в настоящее время не фиксируется", - говорится в сообщении агентства.