Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии нерадивых аграриев отправят на военно-воспитательные сборы - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 22.07.2026
В Белоруссии нерадивых аграриев отправят на военно-воспитательные сборы

В Белоруссии лодырей из числа аграриев направят на военно-воспитательные сборы

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко распорядился отправлять в армию тех, кто плохо работает и не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве в период уборочной кампании.
  • Нерадивых работников будут направлять на военно-воспитательные сборы сроком до двух-трех месяцев.
  • За отправку недисциплинированных работников на сборы будут отвечать председатель райисполкома, военком и руководитель хозяйства.
МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Нерадивых работников, пьяниц и лодырей из числа участников уборочной кампании в Белоруссии будут направлять на военно-воспитательные сборы сроком до двух-трех месяцев, сообщил глава администрации президента республики Дмитрий Крутой.
Накануне во время селекторного совещания по вопросам страды президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился отправлять в армию для оказания помощи по охране границы с Украиной тех, кто плохо работает и не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве в период уборочной кампании. В среду Лукашенко заслушал доклад министра обороны, в ходе которого была затронута и эта тема. Виктор Хренин после своего доклада рассказал журналистам, что военных комиссаров в регионах Белоруссии подключат к выполнению поручения президента о направлении в армию недобросовестных и недисциплинированных работников сельхозпредприятий, занятых в уборочной кампании.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Лукашенко распорядился отправлять на границу тех, кто плохо работает
21 июля, 17:17
«

"Президент поручил оперативно подготовить места и виды работ, на которых будут задействованы нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны (укравшие имущество сельхозпредприятий – ред.), пьяницы, лодыри и лентяи. В каждом районе республики председатель районного исполнительного комитета совместно с местным военкомом и руководителями сельхозпредприятий определят списки таких работников… и они будут поступать в распоряжение министерства обороны", - приводит слова Крутого агентство Белта.

Глава администрации президента Белоруссии подчеркнул, что нарушение дисциплины нарушает микроклимат в коллективе, мешает проведению уборочной кампании. "Благодаря прессе страна должна знать не только героев жатвы, но и таких "героев", которые своим разгильдяйством срывают процесс. Если они провалились в рамках уборочной кампании, то, наверное, в армии смогут принести пользу стране - работы там достаточно, в том числе хозяйственной и бытовой", - сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Лукашенко подписал указ о призыве на военную службу офицеров запаса
17 апреля, 18:49
Крутой пояснил, что эта работа будет организована в формате военно-воспитательных сборов длительностью до двух-трех месяцев. Он подчеркнул, что такой принцип будет действовать вне зависимости от должностей: "проштрафился - отправляешься на службу". Как отметил глава администрации президента, условия будут спартанские, но появится возможность подтянуть физическую форму и полезным трудом исправить свои ошибки на благо армии. Он добавил, что ответственными за эту работу будут председатель райисполкома, военком и руководитель хозяйства.
Крутой заявил, что перед страной стоит задача убрать без потерь тот хороший урожай, который выращен аграриями, а контролирующими органами и силовыми ведомствами выявляются факты вопиющей бесхозяйственности и бардака, которые "не просто недопустимы, а являются откровенно преступными". Он также напомнил, что в уборочной кампании председатель райисполкома - центральное звено на местах. "Если не сработает район, отвечать придется ему", - отметил Крутой.
«
"Служб, представляющих информацию в ежедневном оперативном режиме, у нас достаточно. Поэтому все сводки и справки каждое утро ложатся на стол президенту в разрезе областей, районов, а где-то и крупных организаций. Скрывать что-либо бесполезно", подчеркнул глава президентской администрации.
Белорусско-украинская граница - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Минск опроверг сообщения о создании укрепрайонов на границе с Украиной
Вчера, 14:34
 
В миреБелоруссияУкраинаАлександр ЛукашенкоВиктор Хренин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала