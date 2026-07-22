В Белоруссии нерадивых аграриев отправят на военно-воспитательные сборы

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Лукашенко распорядился отправлять в армию тех, кто плохо работает и не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве в период уборочной кампании.

Нерадивых работников будут направлять на военно-воспитательные сборы сроком до двух-трех месяцев.

За отправку недисциплинированных работников на сборы будут отвечать председатель райисполкома, военком и руководитель хозяйства.

МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Нерадивых работников, пьяниц и лодырей из числа участников уборочной кампании в Белоруссии будут направлять на военно-воспитательные сборы сроком до двух-трех месяцев, сообщил глава администрации президента республики Дмитрий Крутой.

Накануне во время селекторного совещания по вопросам страды президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился отправлять в армию для оказания помощи по охране границы с Украиной тех, кто плохо работает и не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве в период уборочной кампании. В среду Лукашенко заслушал доклад министра обороны, в ходе которого была затронута и эта тема. Виктор Хренин после своего доклада рассказал журналистам, что военных комиссаров в регионах Белоруссии подключат к выполнению поручения президента о направлении в армию недобросовестных и недисциплинированных работников сельхозпредприятий, занятых в уборочной кампании.

« "Президент поручил оперативно подготовить места и виды работ, на которых будут задействованы нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны (укравшие имущество сельхозпредприятий – ред.), пьяницы, лодыри и лентяи. В каждом районе республики председатель районного исполнительного комитета совместно с местным военкомом и руководителями сельхозпредприятий определят списки таких работников… и они будут поступать в распоряжение министерства обороны", - приводит слова Крутого агентство Белта.

Глава администрации президента Белоруссии подчеркнул, что нарушение дисциплины нарушает микроклимат в коллективе, мешает проведению уборочной кампании. "Благодаря прессе страна должна знать не только героев жатвы, но и таких "героев", которые своим разгильдяйством срывают процесс. Если они провалились в рамках уборочной кампании, то, наверное, в армии смогут принести пользу стране - работы там достаточно, в том числе хозяйственной и бытовой", - сказал он.

Крутой пояснил, что эта работа будет организована в формате военно-воспитательных сборов длительностью до двух-трех месяцев. Он подчеркнул, что такой принцип будет действовать вне зависимости от должностей: "проштрафился - отправляешься на службу". Как отметил глава администрации президента, условия будут спартанские, но появится возможность подтянуть физическую форму и полезным трудом исправить свои ошибки на благо армии. Он добавил, что ответственными за эту работу будут председатель райисполкома, военком и руководитель хозяйства.

Крутой заявил, что перед страной стоит задача убрать без потерь тот хороший урожай, который выращен аграриями, а контролирующими органами и силовыми ведомствами выявляются факты вопиющей бесхозяйственности и бардака, которые "не просто недопустимы, а являются откровенно преступными". Он также напомнил, что в уборочной кампании председатель райисполкома - центральное звено на местах. "Если не сработает район, отвечать придется ему", - отметил Крутой.