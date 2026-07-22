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Белорусские военкомы начнут направлять в армию нерадивых аграриев - РИА Новости, 22.07.2026
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15:18 22.07.2026
Белорусские военкомы начнут направлять в армию нерадивых аграриев

Глава МО Белоруссии провел совещание по направлению в армию нерадивых аграриев

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лукашенко распорядился отправлять в армию для помощи в охране границы с Украиной тех, кто плохо работает и не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве в период уборочной кампании.
  • Министр обороны Белоруссии провел совещание с военными комиссарами по вопросам реализации поручения президента.
  • Военные комиссары в регионах подключатся к выполнению поставленной задачи.
МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин провел совещание с военными комиссарами страны по вопросам направления в армию работников, не выполняющих добросовестно свои обязанности в уборочную кампанию, сообщила пресс-служба военного ведомства республики.
Накануне во время селекторного совещания по вопросам страды президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился отправлять в армию для оказания помощи по охране границы с Украиной тех, кто плохо работает и не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве в период уборочной кампании. В среду Лукашенко заслушал доклад министра обороны, в ходе которого была затронута и эта тема. Хренин рассказал журналистам, что военных комиссаров в регионах Белоруссии подключат к выполнению поручения президента о направлении в армию недобросовестных и недисциплинированных работников сельхозпредприятий, занятых в уборочной кампании.
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"Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин после доклада президенту Беларуси — главнокомандующему вооруженными силами провел по видеоконференцсвязи совещание с военными комиссарами военкоматов областей и Минска", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского минобороны.

Отмечается, что речь шла о реализации данного на селекторном совещании поручения президента о направлении тех, кто не хочет добросовестно работать в период уборочной кампании, в армейские ряды для повышения уровня индивидуальной подготовки по военно-учетной специальности. К выполнению поставленной задачи подключены военные комиссары в регионах.
"Уважаемые товарищи офицеры, я собрал вас для того, чтобы поставить задачу по порядку выполнения поручения главы государства, которое было вчера доведено на селекторном совещании. Сегодня я доложил президенту замысел, и сейчас мы с вами обсудим детали выполнения данного поручения", - приводятся в сообщении слова Хренина.
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