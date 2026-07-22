Белорусские военкомы начнут направлять в армию нерадивых аграриев

Краткий пересказ от РИА ИИ Лукашенко распорядился отправлять в армию для помощи в охране границы с Украиной тех, кто плохо работает и не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве в период уборочной кампании.

Министр обороны Белоруссии провел совещание с военными комиссарами по вопросам реализации поручения президента.

Военные комиссары в регионах подключатся к выполнению поставленной задачи.

МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин провел совещание с военными комиссарами страны по вопросам направления в армию работников, не выполняющих добросовестно свои обязанности в уборочную кампанию, сообщила пресс-служба военного ведомства республики.

Накануне во время селекторного совещания по вопросам страды президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился отправлять в армию для оказания помощи по охране границы с Украиной тех, кто плохо работает и не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве в период уборочной кампании. В среду Лукашенко заслушал доклад министра обороны, в ходе которого была затронута и эта тема. Хренин рассказал журналистам, что военных комиссаров в регионах Белоруссии подключат к выполнению поручения президента о направлении в армию недобросовестных и недисциплинированных работников сельхозпредприятий, занятых в уборочной кампании.

« "Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин после доклада президенту Беларуси — главнокомандующему вооруженными силами провел по видеоконференцсвязи совещание с военными комиссарами военкоматов областей и Минска", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского минобороны.

Отмечается, что речь шла о реализации данного на селекторном совещании поручения президента о направлении тех, кто не хочет добросовестно работать в период уборочной кампании, в армейские ряды для повышения уровня индивидуальной подготовки по военно-учетной специальности. К выполнению поставленной задачи подключены военные комиссары в регионах.