Минск опроверг сообщения о создании укрепрайонов на границе с Украиной

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"Мы это, конечно, слышали, и на это смотрим с улыбкой. Те заявления, что мы готовим какие-то оборонительные районы... Мы прекрасно понимаем, что это делается лишь с одной целью: создать напряжение в нашем обществе, да и в украинском тоже, вбивая клин и делая из нас лютых врагов. Это не соответствует никакой действительности", - подчеркнул он.