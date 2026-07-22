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Минск опроверг сообщения о создании укрепрайонов на границе с Украиной - РИА Новости, 22.07.2026
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14:34 22.07.2026
Минск опроверг сообщения о создании укрепрайонов на границе с Украиной

МО Белоруссии опровергло вбросы о создании укрепрайонов на границе с Украиной

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБелорусско-украинская граница
Белорусско-украинская граница - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Белорусско-украинская граница. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин опроверг информацию о возведении фортификационных сооружений на границе с Украиной.
  • Он подтвердил, что пять укрепрайонов вдоль западной и северной границ Белоруссии оборудованы и активно совершенствуются.
  • Хренин назвал вбросы о подготовке оборонительных районов на юге страны войной в информационном поле и подчеркнул, что это не соответствует действительности.
МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин опроверг вбросы о том, что Минск якобы возводит фортификационные сооружения на границе с Украиной.
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"На южной границе и в планах даже нет создания каких-то укрепрайонов, оборонительных рубежей", - приводит слова министра агентство Белта.

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Министр напомнил, что ранее глава государства дал поручение оборудовать укрепрайоны вдоль границ Белоруссии.
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"Это поручение выполнено. Пять укрепрайонов вдоль западной и северной границ оборудованы, идет их активное совершенствование", - пояснил он.
Как отмечает Белта, Хренин опроверг различные вбросы о том, что белорусская сторона якобы возводит фортификационные сооружения на границе с Украиной.
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Хренин назвал подобного рода вбросы войной в информационном поле, которая ведется против Белоруссии.
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"Мы это, конечно, слышали, и на это смотрим с улыбкой. Те заявления, что мы готовим какие-то оборонительные районы... Мы прекрасно понимаем, что это делается лишь с одной целью: создать напряжение в нашем обществе, да и в украинском тоже, вбивая клин и делая из нас лютых врагов. Это не соответствует никакой действительности", - подчеркнул он.
Хренин также отметил, что в Белоруссии существует государственная программа по благоустройству и развитию Полесья на юге республике.
"Там сейчас активно ведется реконструкция и ремонт мостов, благоустройство дорог, оборудуются новые районы отдыха для граждан. Вот это все воспринимается так, как будто идет какая-то подготовка. Это не соответствует действительности, да и людям надо пропускать это мимо ушей", - подчеркнул глава оборонного ведомства.
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