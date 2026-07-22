Журналистка Беленькая* получила заочный срок

Правоохранителями установлено, что признанная в РФ иноагентом Беленькая* была дважды привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (статья 19.34 КоАП РФ). При этом, как отмечают в прокуратуре, находясь за пределами России, в нарушение порядка деятельности иноагента она распространила на одной из публичных видеоплатформ два материала без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иноагента.