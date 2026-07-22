Журналистка Беленькая* получила заочный срок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Журналистка Марианна Беленькая признана виновной по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
- Марианна Беленькая заочно приговорена к 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Журналистка Марианна Беленькая* заочно приговорена к десяти месяцам лишения свободы за уклонение от обязанностей иностранного агента, сообщает прокуратура Москвы.
Ранее МВД РФ объявило журналистку в розыск.
"С учетом позиции государственного обвинителя Пресненский межрайонной прокуратуры 49-летняя Марианна Беленькая* признана виновной по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)... Беленькая* заочно приговорена к 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".
Правоохранителями установлено, что признанная в РФ иноагентом Беленькая* была дважды привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (статья 19.34 КоАП РФ). При этом, как отмечают в прокуратуре, находясь за пределами России, в нарушение порядка деятельности иноагента она распространила на одной из публичных видеоплатформ два материала без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иноагента.
"Также суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", сроком на один год", - заключили в прокуратуре.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России
Журналиста Поливанова* внесли в реестр иноагентов
17 июля, 17:14