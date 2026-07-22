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Журналистка Беленькая* получила заочный срок - РИА Новости, 22.07.2026
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11:47 22.07.2026 (обновлено: 11:54 22.07.2026)
Журналистка Беленькая* получила заочный срок

Беленькая заочно осуждена на 10 месяцев за уклонение от обязанностей иноагента

© Фото : соцсети Марианны Бельенькой*Марианна Беленькая*
Марианна Беленькая* - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : соцсети Марианны Бельенькой*
Марианна Беленькая*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналистка Марианна Беленькая признана виновной по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
  • Марианна Беленькая заочно приговорена к 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Журналистка Марианна Беленькая* заочно приговорена к десяти месяцам лишения свободы за уклонение от обязанностей иностранного агента, сообщает прокуратура Москвы.
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"С учетом позиции государственного обвинителя Пресненский межрайонной прокуратуры 49-летняя Марианна Беленькая* признана виновной по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)... Беленькая* заочно приговорена к 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".
Правоохранителями установлено, что признанная в РФ иноагентом Беленькая* была дважды привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (статья 19.34 КоАП РФ). При этом, как отмечают в прокуратуре, находясь за пределами России, в нарушение порядка деятельности иноагента она распространила на одной из публичных видеоплатформ два материала без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иноагента.
"Также суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", сроком на один год", - заключили в прокуратуре.
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