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Россиянам рассказали о махинациях мошенников с авиабилетами - РИА Новости, 22.07.2026
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12:46 22.07.2026
Россиянам рассказали о махинациях мошенников с авиабилетами

Гендиректор Secure-T Никишкин: мошенники создают фейковые сайты авиакомпаний

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка в терминале В Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина
Девушка в терминале В Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Девушка в терминале В Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники создают поддельные сайты авиакомпаний и агрегаторов, что приводит к недействительным бронированиям и краже денег у туристов, предупредил генеральный директор Secure-T (входит в группу компаний "Солар") Харитон Никишкин.
  • Злоумышленники используют похожие домены, рассылают письма о "закрытых распродажах", создают фейковые туристические чаты в соцсетях и мессенджерах, а также применяют искусственный интеллект и дипфейки для обмана.
  • Эксперт посоветовал туристам тщательно проверять сайты перед оплатой, не верить слишком заманчивым скидкам и не переходить по подозрительным ссылкам.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мошенники создают поддельные сайты авиакомпаний и агрегаторов, оплата на которых оборачивается для туристов недействительным бронированием, кражей денег и риском обнаружить обман уже в поездке, предупредил генеральный директор Secure-T (входит в группу компаний "Солар") Харитон Никишкин.
"Злоумышленники создают копии официальных сайтов авиакомпаний, агрегаторов по поиску и покупке авиабилетов и бронированию жилья. Они используют похожие домены, отличающиеся, например, на одну букву или символ. После оплаты на таком сайте бронирование оказывается недействительным - турист теряет свои деньги и в худшем случае может обнаружить обман уже в незнакомом городе или за границей", - сказал Никишкин "Ленте.ру".
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По словам эксперта, мошенники также рассылают письма о "закрытых распродажах" от имени крупных авиакомпаний и гостиниц, а в соцсетях и мессенджерах создают фейковые туристические чаты. Никишкин добавил, что злоумышленники все чаще используют искусственный интеллект и дипфейки, чтобы сделать свои схемы правдоподобнее.
"Нередки и схемы обмана при возврате билетов с использованием данных из утечек: мошенники могут представиться службой поддержки и предложить "ускоренный возврат" денег за билет или за бронирование жилья. Затем направляют фишинговую ссылку с заполнением формы, в которую нужно ввести данные банковской карты, включая CVV‑код", - отметил эксперт.
Никишкин посоветовал туристам тщательно проверять сайты перед оплатой, не верить слишком заманчивым скидкам и не переходить по подозрительным ссылкам. Он также порекомендовал избегать переводов на личные карты без подписанного договора, даже если профиль "гида" выглядит убедительно.
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