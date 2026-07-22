Россиянам рассказали о махинациях мошенников с авиабилетами

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники создают поддельные сайты авиакомпаний и агрегаторов, что приводит к недействительным бронированиям и краже денег у туристов, предупредил генеральный директор Secure-T (входит в группу компаний "Солар") Харитон Никишкин.

Злоумышленники используют похожие домены, рассылают письма о "закрытых распродажах", создают фейковые туристические чаты в соцсетях и мессенджерах, а также применяют искусственный интеллект и дипфейки для обмана.

Эксперт посоветовал туристам тщательно проверять сайты перед оплатой, не верить слишком заманчивым скидкам и не переходить по подозрительным ссылкам.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мошенники создают поддельные сайты авиакомпаний и агрегаторов, оплата на которых оборачивается для туристов недействительным бронированием, кражей денег и риском обнаружить обман уже в поездке, предупредил генеральный директор Secure-T (входит в группу компаний "Солар") Харитон Никишкин.

"Злоумышленники создают копии официальных сайтов авиакомпаний, агрегаторов по поиску и покупке авиабилетов и бронированию жилья. Они используют похожие домены, отличающиеся, например, на одну букву или символ. После оплаты на таком сайте бронирование оказывается недействительным - турист теряет свои деньги и в худшем случае может обнаружить обман уже в незнакомом городе или за границей", - сказал Никишкин "Ленте.ру"

По словам эксперта, мошенники также рассылают письма о "закрытых распродажах" от имени крупных авиакомпаний и гостиниц, а в соцсетях и мессенджерах создают фейковые туристические чаты. Никишкин добавил, что злоумышленники все чаще используют искусственный интеллект и дипфейки, чтобы сделать свои схемы правдоподобнее.

"Нередки и схемы обмана при возврате билетов с использованием данных из утечек: мошенники могут представиться службой поддержки и предложить "ускоренный возврат" денег за билет или за бронирование жилья. Затем направляют фишинговую ссылку с заполнением формы, в которую нужно ввести данные банковской карты, включая CVV‑код", - отметил эксперт.