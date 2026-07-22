ЦИК Армении дал согласие на возбуждение дела против Нарека Карапетяна

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральная избирательная комиссия Армении дала согласие на возбуждение уголовного дела против представителя оппозиционной партии «Сильная Армения» Нарека Карапетяна.

ЦИК Армении рассмотрела ходатайство о разрешении на применение в отношении Карапетяна меры пресечения в виде лишения свободы.

ЕРЕВАН, 22 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Армении дала согласие на возбуждение уголовного дела против представителя оппозиционной партии "Сильная Армения" Нарека Карапетяна, возглавлявшего список политсилы на парламентских выборах 7 июня, сообщил журналистам его адвокат Арам Вардеванян.

"ЦИК удовлетворил ходатайство прокуратуры о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении Карапетяна", - сказал адвокат.