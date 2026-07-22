ЦИК Армении дал согласие на возбуждение дела против Нарека Карапетяна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральная избирательная комиссия Армении дала согласие на возбуждение уголовного дела против представителя оппозиционной партии «Сильная Армения» Нарека Карапетяна.
- ЦИК Армении рассмотрела ходатайство о разрешении на применение в отношении Карапетяна меры пресечения в виде лишения свободы.
ЕРЕВАН, 22 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Армении дала согласие на возбуждение уголовного дела против представителя оппозиционной партии "Сильная Армения" Нарека Карапетяна, возглавлявшего список политсилы на парламентских выборах 7 июня, сообщил журналистам его адвокат Арам Вардеванян.
"ЦИК удовлетворил ходатайство прокуратуры о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении Карапетяна", - сказал адвокат.
По его словам, в среду ЦИК также рассмотри ходатайство о разрешении на применение в отношении Карапетяна меры пресечения в виде лишения свободы.