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ЦИК Армении дал согласие на возбуждение дела против Нарека Карапетяна - РИА Новости, 22.07.2026
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14:27 22.07.2026
ЦИК Армении дал согласие на возбуждение дела против Нарека Карапетяна

ЦИК Армении разрешил завести дело против оппозиционера Нарека Карапетяна

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНарек Карапетян
Нарек Карапетян - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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Нарек Карапетян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральная избирательная комиссия Армении дала согласие на возбуждение уголовного дела против представителя оппозиционной партии «Сильная Армения» Нарека Карапетяна.
  • ЦИК Армении рассмотрела ходатайство о разрешении на применение в отношении Карапетяна меры пресечения в виде лишения свободы.
ЕРЕВАН, 22 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Армении дала согласие на возбуждение уголовного дела против представителя оппозиционной партии "Сильная Армения" Нарека Карапетяна, возглавлявшего список политсилы на парламентских выборах 7 июня, сообщил журналистам его адвокат Арам Вардеванян.
"ЦИК удовлетворил ходатайство прокуратуры о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении Карапетяна", - сказал адвокат.
По его словам, в среду ЦИК также рассмотри ходатайство о разрешении на применение в отношении Карапетяна меры пресечения в виде лишения свободы.
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