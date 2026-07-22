Исследование показало, сколько стран мира злоупотребляют антибиотиками

Краткий пересказ от РИА ИИ В исследовании, опубликованном в журнале Lancet Public Health, говорится, что в почти трех четвертях стран пациенты принимают антибиотики дольше, чем это нужно для выздоровления.

Среди 67 стран 48 (72%) использовали большие суммарные объемы антибиотиков, чем это оптимально необходимо, и в 99% стран использовали больше сильных антибиотиков, чем нужно.

Чрезмерное потребление антибиотиков чаще всего встречалось в странах с высоким уровнем доходов: 33 (87%) из 38 стран в кластере с наиболее высокими доходами превысили расчетное оптимальное количество установленных суточных доз.

ЛОНДОН, 21 июл – РИА Новости. Почти в трех четвертях стран пациенты принимают антибиотики больше, чем это нужно для выздоровления, лишь небольшая часть больных получает антибиотики необходимого им класса, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet Public Health.

Ученые из Великобритании США , Индии и ЮАР изучили данные из 186 стран для определения оптимального уровня потребления антибиотиков по классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) AWaRe, сообщается в публикации. Классификация включает в себя группу Access (Доступ) – препараты, которые вызывают минимальный риск развития устойчивости к бактериям, группу Watch (Наблюдение) – антибиотики с более высоким риском появления резистентности, а также группу Reserve (Резерв) – антибиотики против особо опасных бактерий, которые требуют особого мониторинга.

"Среди 67 стран, по которым имелись данные о фактическом потреблении антибиотиков, 48 (72%) использовали большие суммарные объемы антибиотиков, чем оптимально необходимо", - говорится в исследовании.

При этом в 99% стран использовали большее число именно сильных антибиотиков, которые могут повышать устойчивость бактерий к лечению, чем это необходимо для оптимальной терапии, говорится в статье.

Согласно результатам исследования, примерно половина стран используют меньшие объемы антибиотиков групп "Доступ" и "Резерв", чем необходимо. Это означает, что часто для лечения используются антибиотики другого класса, что негативно влияет на их эффективность.