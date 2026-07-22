Краткий пересказ от РИА ИИ
- Доля неработающих американцев достигла исторического рекорда в 105,8 миллиона человек.
- Только в июне рабочая сила США сократилась на 832 тысячи человек.
- Порядка 50% неработающих американцев — пенсионеры, около 22% получают различные пособия.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Доля неработающих американцев достигла исторического рекорда в 105,8 миллиона человек, сообщает газета New York Post со ссылкой на подсчеты федерального резервного банка Сент-Луиса.
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"Число взрослых, которые "не входят в рабочую силу" (not in the labor force, NILF – ред.), поднялось до исторического максимума в июне, достигнув 105,8 миллиона человек", - пишет издание.
Издание поясняет, что в эту группу входят все американцы в возрасте 16 лет и старше, которые в настоящее время не работают, включая пенсионеров и студентов.
Только в июне рабочая сила США сократилась на 832 тысячи человек. Всего же без работы в настоящее время остаются больше американцев, чем в мировой экономический кризис 2008 года или пандемию, пишет газета.
При этом порядка 50% этих людей пенсионеры, около 22%, или более 23,3 миллиона человек, получают различные пособия.
Термин "взрослые" в этой статистике применяется к лицам от 16 лет, именно этот возраст является основным минимальным для большинства рабочих мест.
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