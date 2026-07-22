"Аэрофлот" ввел временные скидки более чем на миллион билетов

Краткий пересказ от РИА ИИ "Аэрофлот" ввел временные скидки до 50% на более чем один миллион билетов.

Билеты со скидками доступны на более чем 200 направлениях, включая рейсы по России и международные.

Путешествие по скидочным билетам можно совершить с 20 августа 2026 года по 27 марта 2027 года.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" ввела временные скидки до 50% на более чем один миллион билетов по России и за рубеж, сообщила компания.

« "Аэрофлот" объявил онлайн-распродажу более 1 миллиона билетов класса эконом со скидками до 50% - 22 и 23 июля у пассажиров будет возможность приобрести перелеты по самым популярным направлениям России и зарубежья", - говорится в сообщении авиакомпании.

Билеты со скидками продаются на более чем 200 направлений собственной маршрутной сети " Аэрофлота ". Среди них — рейсы из Москвы в Сочи, Минеральные Воды, Красноярск, Екатеринбург. В глобальной распродаже задействованы в том числе рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом по программе "Аэрофлот Шаттл".

Также билеты экономического класса со скидками будут доступны на международных направлениях: например, из Москвы в Стамбул, Бангкок, Дели, Нячанг, Алматы и в пункты КНР — Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг.