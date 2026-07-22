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"Аэрофлот" ввел временные скидки более чем на миллион билетов - РИА Новости, 22.07.2026
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18:31 22.07.2026 (обновлено: 18:46 22.07.2026)
"Аэрофлот" ввел временные скидки более чем на миллион билетов

"Аэрофлот" сделал скидки до 50 процентов на миллион билетов по России и за рубеж

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Аэрофлот" ввел временные скидки до 50% на более чем один миллион билетов.
  • Билеты со скидками доступны на более чем 200 направлениях, включая рейсы по России и международные.
  • Путешествие по скидочным билетам можно совершить с 20 августа 2026 года по 27 марта 2027 года.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" ввела временные скидки до 50% на более чем один миллион билетов по России и за рубеж, сообщила компания.
«

"Аэрофлот" объявил онлайн-распродажу более 1 миллиона билетов класса эконом со скидками до 50% - 22 и 23 июля у пассажиров будет возможность приобрести перелеты по самым популярным направлениям России и зарубежья", - говорится в сообщении авиакомпании.

Билеты со скидками продаются на более чем 200 направлений собственной маршрутной сети "Аэрофлота". Среди них — рейсы из Москвы в Сочи, Минеральные Воды, Красноярск, Екатеринбург. В глобальной распродаже задействованы в том числе рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом по программе "Аэрофлот Шаттл".
Также билеты экономического класса со скидками будут доступны на международных направлениях: например, из Москвы в Стамбул, Бангкок, Дели, Нячанг, Алматы и в пункты КНР — Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг.
"Путешествие можно совершить с 20 августа 2026 по 27 марта 2027 года", - уточняет авиакомпания.
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