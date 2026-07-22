"Аэрофлот" перевез двух амурских тигриц из Приморья в Москву

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла двух амурских тигриц из Приморья в Москву, хищницы прилетели рейсом SU1703 из Владивостока в Шереметьево, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Безопасную и комфортную транспортировку самок организовали "Аэрофлот" и Центр "Амурский тигр". Авиакомпания безвозмездно перевезла пустые транспортные клетки из Москвы во Владивосток, а после — те же клетки, но уже с животными по обратному маршруту.

Тигрицы содержались в центре реабилитации в Приморском крае и признаны неспособными к жизни в дикой природе. Первая самка в возрасте 2,5-3 лет отловлена в Облученском районе Еврейской автономной области. У животного тяжелая травма задней лапы — застарелый перелом с неправильным срастанием костей, полученный, скорее всего, в ДТП. Вторую самку обнаружили в Хасанском районе Приморского края. Тигрице около 10 лет, у нее травмирована передняя левая лапа, что, скорее всего, также стало результатом ДТП.

По решению Росприроднадзора обе тигрицы продолжат свою жизнь хосписе диких кошек "Дом тигра" в Ленинградской области.

Как отметили в пресс-службе, "Аэрофлот" и Центр "Амурский тигр" связывает многолетнее партнерство. Авиаперевозчик вносит вклад в сохранение дикой природы России и редких видов животных. Ранее авиаперевозчик сообщал о транспортировке сразу четырех хищников, которые стали участниками межгосударственной программы по интродукции амурского тигра на территории Республики Казахстан.