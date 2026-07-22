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"Аэрофлот" перевез двух амурских тигриц из Приморья в Москву - РИА Новости, 22.07.2026
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12:29 22.07.2026
"Аэрофлот" перевез двух амурских тигриц из Приморья в Москву

"Аэрофлот" перевез двух амурских тигриц из Владивостока в Москву рейсом SU1703

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла двух амурских тигриц из Приморья в Москву, хищницы прилетели рейсом SU1703 из Владивостока в Шереметьево, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Безопасную и комфортную транспортировку самок организовали "Аэрофлот" и Центр "Амурский тигр". Авиакомпания безвозмездно перевезла пустые транспортные клетки из Москвы во Владивосток, а после — те же клетки, но уже с животными по обратному маршруту.
Тигрицы содержались в центре реабилитации в Приморском крае и признаны неспособными к жизни в дикой природе. Первая самка в возрасте 2,5-3 лет отловлена в Облученском районе Еврейской автономной области. У животного тяжелая травма задней лапы — застарелый перелом с неправильным срастанием костей, полученный, скорее всего, в ДТП. Вторую самку обнаружили в Хасанском районе Приморского края. Тигрице около 10 лет, у нее травмирована передняя левая лапа, что, скорее всего, также стало результатом ДТП.
По решению Росприроднадзора обе тигрицы продолжат свою жизнь хосписе диких кошек "Дом тигра" в Ленинградской области.
Как отметили в пресс-службе, "Аэрофлот" и Центр "Амурский тигр" связывает многолетнее партнерство. Авиаперевозчик вносит вклад в сохранение дикой природы России и редких видов животных. Ранее авиаперевозчик сообщал о транспортировке сразу четырех хищников, которые стали участниками межгосударственной программы по интродукции амурского тигра на территории Республики Казахстан.
В общей сложности с 2020 года авиакомпания перевезла с Дальнего Востока в европейскую часть России 24 амурских тигра.
 
АэрофлотМоскваВладивостокШереметьево (аэропорт)Центр "Амурский тигр"Приморский край
 
 
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