СМИ: Залужного не рассматривают в качестве кандидата в новый кабмин Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный, вероятно, сохранит свою должность.
- Владимир Зеленский решил сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.
- Украинские СМИ сообщили об отставке главкома ВСУ Александра Сырского, но в генштабе ВСУ эту информацию опровергли.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный, вероятно, сохранит свою должность, на данный момент другой пост для него не рассматривается, сообщает издание Euobserver со ссылкой на украинские источники.
На прошлой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова, чей уход вызвал протесты по всей стране. Помимо этого в понедельник украинские СМИ сообщили об отставке главкома ВСУ Александра Сырского с поста главкома вооруженных сил Украины. В генштабе ВСУ опровергли эту информацию, заявив, что Сырский продолжает выполнять свои обязанности.
"Неизвестно, коснутся ли Залужного нынешние перестановки в правительстве. На данный момент другой пост для... (него - ред.) не рассматривается", - говорится в публикации со ссылкой на украинские источники.
В феврале были опубликованы результаты исследования, проведенного компанией Ipsos, согласно которым Залужному, Кириллу Буданову (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и даже украинскому боксеру Александру Усику граждане Украины доверяют больше, чем Зеленскому.