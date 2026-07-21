Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Залужного не рассматривают в качестве кандидата в новый кабмин Украины - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 21.07.2026
СМИ: Залужного не рассматривают в качестве кандидата в новый кабмин Украины

Euobserver: посол Украины в Великобритании Залужный сохранит свою должность

© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный, вероятно, сохранит свою должность.
  • Владимир Зеленский решил сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.
  • Украинские СМИ сообщили об отставке главкома ВСУ Александра Сырского, но в генштабе ВСУ эту информацию опровергли.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный, вероятно, сохранит свою должность, на данный момент другой пост для него не рассматривается, сообщает издание Euobserver со ссылкой на украинские источники.
На прошлой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова, чей уход вызвал протесты по всей стране. Помимо этого в понедельник украинские СМИ сообщили об отставке главкома ВСУ Александра Сырского с поста главкома вооруженных сил Украины. В генштабе ВСУ опровергли эту информацию, заявив, что Сырский продолжает выполнять свои обязанности.
"Неизвестно, коснутся ли Залужного нынешние перестановки в правительстве. На данный момент другой пост для... (него - ред.) не рассматривается", - говорится в публикации со ссылкой на украинские источники.
В феврале были опубликованы результаты исследования, проведенного компанией Ipsos, согласно которым Залужному, Кириллу Буданову (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и даже украинскому боксеру Александру Усику граждане Украины доверяют больше, чем Зеленскому.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Зеленский заинтересован в устранении спонсоров Залужного, заявил Азаров
15 июля, 02:31
 
В миреУкраинаВеликобританияВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала