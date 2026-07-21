Региональные операторы будут поставлять топливо аграриям, заявил Новак

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Региональные операторы будут подключены к доставке топлива сельскохозяйственным производителям, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам правительственного совещания по топливу.

"Договорились также, что в работу будут включены региональные операторы, которые позволят обеспечивать баланс спроса и предложения между поставками нефтяных компаний и конкретными сельскохозяйственными компаниями", - сказал он в эфире ИС "Вести".