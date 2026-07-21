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Региональные операторы будут поставлять топливо аграриям, заявил Новак - РИА Новости, 21.07.2026
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13:46 21.07.2026
Региональные операторы будут поставлять топливо аграриям, заявил Новак

Новак: региональные операторы подключатся к доставке топлива аграриям

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Региональные операторы будут подключены к доставке топлива сельскохозяйственным производителям.
  • Власти подтвердили балансы по каждому региону и объемы поставок от конкретных нефтяных компаний.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Региональные операторы будут подключены к доставке топлива сельскохозяйственным производителям, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам правительственного совещания по топливу.
"Договорились также, что в работу будут включены региональные операторы, которые позволят обеспечивать баланс спроса и предложения между поставками нефтяных компаний и конкретными сельскохозяйственными компаниями", - сказал он в эфире ИС "Вести".
Новак добавил, что в рамках совещания власти РФ еще раз подтвердили балансы по каждому региону и объемы поставок от конкретных нефтяных компаний.
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