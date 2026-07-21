Пострадавшему в горах Таджикистана россиянину оказали первую медпомощь

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"Насчет российских туристов могу сказать, что они сейчас на базе "Москвин" (туристический лагерь "Плато Москвина" -ред.) где останавливаются туристы. Среди них был один с легким ущербом (здоровью -ред.), ему оказали первую медицинскую помощь, он сейчас (чувствует себя - ред.) нормально", - сообщил собеседник агентства.