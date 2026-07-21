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Пострадавшему в горах Таджикистана россиянину оказали первую медпомощь - РИА Новости, 21.07.2026
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22:39 21.07.2026
Пострадавшему в горах Таджикистана россиянину оказали первую медпомощь

РИА Новости: пострадавшему в горах Таджикистана россиянину оказали первую помощь

CC0 / FYA / Горы в Таджикистане
Горы в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
CC0 / FYA /
Горы в Таджикистане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский турист получил травму в горах Таджикистана во время восхождения на Памир.
  • Пострадавшим туристом является 22-летний Игорь Байер, он упал с высоты.
  • Туристу оказали первую медицинскую помощь, его состояние оценивается как нормальное, он находится на базе "Москвин".
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российскому туристу, получившему травму в горах Таджикистана, оказана медпомощь, сообщили РИА Новости в центре управления кризисными ситуациями Комитета чрезвычайных ситуаций (КЧС) Таджикистана.
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"Насчет российских туристов могу сказать, что они сейчас на базе "Москвин" (туристический лагерь "Плато Москвина" -ред.) где останавливаются туристы. Среди них был один с легким ущербом (здоровью -ред.), ему оказали первую медицинскую помощь, он сейчас (чувствует себя - ред.) нормально", - сообщил собеседник агентства.
Ранее туристический клуб "Вестра" сообщил РИА Новости, что альпинист из России получил травму в результате падения с высоты во время восхождения на Памир в Таджикистане. Как отмечается в публикации на онлайн-форуме клуба-организатора восхождения, речь идет о 22-летнем Игоре Байере. К вечеру вторника группа добралась до лагеря "Поляна Москвина" на высоте 4200 метров и ожидает эвакуации. Состояние пострадавшего альпиниста его товарищи характеризуют как положительное.
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