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"Все изменится": журналист выступил с тревожным заявлением о России - РИА Новости, 21.07.2026
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15:23 21.07.2026
"Все изменится": журналист выступил с тревожным заявлением о России

Боуз: Запад не понимает, что для него все изменится в случае прямой войны с РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский журналист Чей Боуз считает, что Запад столкнется с катастрофическими последствиями в случае начала прямого военного конфликта с Россией.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Запад столкнется с катастрофическими последствиями в случае начала прямого военного конфликта с Россией, считает ирландский журналист Чей Боуз.
"Западные державы всячески подталкивают Россию к крупному конфликту. Однако они, похоже, не понимают, что эта война может и произойти, и если это случится, все изменится. Навсегда", — написал он в соцсети X.
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Москва в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Кремль не раз выражал обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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