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Россельхознадзор ограничит ввоз продукции от пяти узбекских экспортеров - РИА Новости, 21.07.2026
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14:51 21.07.2026 (обновлено: 15:29 21.07.2026)
Россельхознадзор ограничит ввоз продукции от пяти узбекских экспортеров

Россельхознадзор с 23 июля ограничит ввоз овощей и фруктов из Узбекистана

© Sputnik / Бахром ХатамовУзбекские помидоры
Узбекские помидоры - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Узбекские помидоры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия с 23 июля ограничит ввоз овощей и фруктов из Узбекистана.
  • Это касается подкарантинной продукции от пяти экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований.
  • В перечень входят капуста, лук, укроп, петрушка, виноград, свекла и томаты от этих сельхозпроизводителей.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Россия с 23 июля ограничит ввоз овощей и фруктов из Узбекистана.
"Россельхознадзор с 23 июля 2026 года ограничивает ввоз в Россию подкарантинной продукции от пяти узбекских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований", — говорится в сообщении ведомства.
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По данным службы, в основном они поставляют капусту, лук, укроп, петрушку, виноград, свеклу и томаты.
"Только с начала 2026 года выявлено 132 обнаружения карантинных объектов", — добавило ведомство.
Среди них:
  • вирус коричневой морщинистости плодов томата;
  • южноамериканская томатная моль;
  • западный (калифорнийский) цветочный трипс;
  • бенивирус некротического пожелтения жилок свеклы.
Россельхознадзор указал на недостаточную эффективность усилий Узбекистана по обеспечению безопасности поставок и систематические фитосанитарные нарушения.
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ЭкономикаУзбекистанРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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