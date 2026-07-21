Россельхознадзор ограничит ввоз продукции от пяти узбекских экспортеров

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия с 23 июля ограничит ввоз овощей и фруктов из Узбекистана.

Это касается подкарантинной продукции от пяти экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований.

В перечень входят капуста, лук, укроп, петрушка, виноград, свекла и томаты от этих сельхозпроизводителей.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Россия с 23 июля ограничит ввоз овощей и фруктов из Узбекистана.

"Россельхознадзор с 23 июля 2026 года ограничивает ввоз в Россию подкарантинной продукции от пяти узбекских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований", — говорится в сообщении ведомства.

По данным службы, в основном они поставляют капусту, лук, укроп, петрушку, виноград, свеклу и томаты.

"Только с начала 2026 года выявлено 132 обнаружения карантинных объектов", — добавило ведомство.

Среди них:

вирус коричневой морщинистости плодов томата;

южноамериканская томатная моль;

западный (калифорнийский) цветочный трипс;

бенивирус некротического пожелтения жилок свеклы.