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Роспотребнадзор направил запросы в Турцию из-за вируса Коксаки - РИА Новости, 21.07.2026
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20:49 21.07.2026
Роспотребнадзор направил запросы в Турцию из-за вируса Коксаки

Роспотребнадзор направил запросы в Турцию и АТОР из-за вируса Коксаки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор направил запрос в минздрав Турции из-за сообщений о распространении вируса Коксаки среди российских туристов.
  • Аналогичный запрос направлен в Ассоциацию туроператоров России.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор направил запросы в минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) из-за сообщений о распространении вируса Коксаки среди российских туристов, сообщило ведомство в своем канале на платформе "Макс".
"В связи с появлением в СМИ сведений о случаях заражения российских туристов, включая детей, вирусом Коксаки в отеле IC Santai Family Resort в Белеке (Турция), Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения Турецкой Республики запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что аналогичное письмо о предоставлении информации направлено в Ассоциацию туроператоров России.
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