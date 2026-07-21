Участники кадровой программы Минобрнауки посетили предприятия ОЭЗ Москвы

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Участники программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования Минобрнауки РФ посетили особую экономическую зону (ОЭЗ) "Технополис Москва", 80 человек изучили работу высокотехнологичных производств столицы, заявил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он рассказал, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина город укрепляет кадровый потенциал для высокотехнологичных отраслей промышленности.

"Мы создаем благоприятные условия для профессионального роста молодых специалистов. Визит в ОЭЗ Москвы участников программы Минобрнауки РФ — возможность увидеть работу самых высокотехнологичных компаний столицы собственными глазами, задать вопросы лучшим инженерам, которые уже сегодня выпускают микроэлектронную продукцию, лазерное оборудование и промышленных роботов для всей страны", — сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба ОЭЗ "Технополис Москва".

К примеру, в компании "Лассард" участники программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования Минобрнауки РФ познакомились с этапами производства современного лазерного оборудования, которое востребовано в транспортном и тяжелом машиностроении, аэрокосмической отрасли, строительстве и приборостроении. А на предприятии "Неорос" будущие управленцы узнали, как разрабатывают и производят самые современные в стране оптические трансиверы, мультиплексоры и другие изделия отрасли микроэлектроники. Такое высокотехнологичное отечественное оборудование на сегодняшний день используют операторы связи, банки и маркетплейсы.

Кроме того, участники программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования Минобрнауки РФ посетили предприятие "Технорэд". Там занимаются выпуском промышленных роботов. Умные машины столичного производства повышают эффективность процессов не только в Москве, но и поставляются в Самару, Смоленск, Челябинск, Нижний Новгород и другие города Российской Федерации.

В компании "Некс-Т" гостям продемонстрировали устройства, которые резидент особой экономической зоны производит на основе собственных жидкокристаллических модулей и материнских плат на отечественных процессорах. В их числе интерактивные панели, универсальные моноблоки, сенсорные экраны, прозрачные дисплеи, детские интерактивные столы, проекционные решения и оборудование для видеоконференцсвязи.

Молодые специалисты посетили Центр коллективного пользования ОЭЗ "Технополис Москва", отметили в пресс-службе. Данная площадка помогает промышленным предприятиям города решать задачи производственной и научно-технической кооперации. Среди ключевых направлений работы — высококачественная металлообработка, R&D, инжиниринг и технологический консалтинг.

ОЭЗ "Технополис Москва" в нынешнем году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За два десятилетия проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России. Сегодня на 10 площадках особой экономической зоны "Технополис Москва" общей площадью 430 гектаров локализовано производство свыше 240 высокотехнологичных предприятий, представляющих такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника.