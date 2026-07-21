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Олимпийская чемпионка Позднякова родила дочь - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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22:10 21.07.2026
Олимпийская чемпионка Позднякова родила дочь

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Позднякова родила дочь

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСофия Позднякова
София Позднякова - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двукратная олимпийская чемпионка саблистка София Позднякова родила дочь.
  • Ребенок появился на свет 20 июля.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка саблистка София Позднякова родила дочь, сообщается в Telegram-канале Федерации фехтования России.
Ребенок появился на свет 20 июля. С 2023 года Позднякова состоит в браке с пятикратным призером чемпионата мира по скалолазанию Станиславом Кокориным.
Поздняковой 29 лет. На Олимпийских играх в Токио она завоевала золотые медали в личном и командном турнирах саблисток. Также спортсменка является двукратной чемпионкой мира (2018, 2019) и Европы (2018, 2019).
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