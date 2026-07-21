Мобилизация на Украине идет с нарушением процедур, заявил омбудсмен

Сотрудники ТЦК избили мужчину и силой затолкали в микроавтобус во Львове. Архивное фото

Сотрудники ТЦК избили мужчину и силой затолкали в микроавтобус во Львове

© Соцсети Сотрудники ТЦК избили мужчину и силой затолкали в микроавтобус во Львове

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что мобилизация на Украине в 90% случаев идет с нарушением процедур.

Лубинец отметил, что обращался в минобороны Украины с требованием запретить военнослужащим при проведении мобилизации использовать балаклавы и снимать знаки распознавания частей.

Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации приводят к скандалам и протестам.

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Мобилизация на Украине в 90% случаев идет с нарушением процедур, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Я вижу сейчас, что приблизительно 10% (случаев мобилизации – ред.) все происходит с соблюдением процедур, 90% — это прямое нарушение процедур", - сказал Лубинец в интервью украинскому изданию "Новости.LIVE".

Он отметил, что обращался в минобороны Украины с требованием запретить военнослужащим при проведении мобилизации использовать балаклавы и снимать знаки распознания частей, чтобы в дальнейшем была возможность установить личность человека, совершившего уголовное преступление.

"Военные не имеют права проверять документы, которые подтверждают личность. Они могут после установления личности проверить военно-учетные документы. Они не имеют права останавливать автомобили, устанавливать блокпосты, останавливать любого человека и без объяснений вытягивать человека из автомобиля", - подчеркнул Лубинец.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.