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Мобилизация на Украине идет с нарушением процедур, заявил омбудсмен - РИА Новости, 21.07.2026
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07:55 21.07.2026
Мобилизация на Украине идет с нарушением процедур, заявил омбудсмен

Лубинец: мобилизация на Украине в 90% случаев идет с нарушением процедур

© СоцсетиСотрудники ТЦК избили мужчину и силой затолкали в микроавтобус во Львове
Сотрудники ТЦК избили мужчину и силой затолкали в микроавтобус во Львове - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Соцсети
Сотрудники ТЦК избили мужчину и силой затолкали в микроавтобус во Львове. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что мобилизация на Украине в 90% случаев идет с нарушением процедур.
  • Лубинец отметил, что обращался в минобороны Украины с требованием запретить военнослужащим при проведении мобилизации использовать балаклавы и снимать знаки распознавания частей.
  • Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации приводят к скандалам и протестам.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Мобилизация на Украине в 90% случаев идет с нарушением процедур, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Я вижу сейчас, что приблизительно 10% (случаев мобилизации – ред.) все происходит с соблюдением процедур, 90% — это прямое нарушение процедур", - сказал Лубинец в интервью украинскому изданию "Новости.LIVE".
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Он отметил, что обращался в минобороны Украины с требованием запретить военнослужащим при проведении мобилизации использовать балаклавы и снимать знаки распознания частей, чтобы в дальнейшем была возможность установить личность человека, совершившего уголовное преступление.
"Военные не имеют права проверять документы, которые подтверждают личность. Они могут после установления личности проверить военно-учетные документы. Они не имеют права останавливать автомобили, устанавливать блокпосты, останавливать любого человека и без объяснений вытягивать человека из автомобиля", - подчеркнул Лубинец.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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