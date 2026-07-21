Стартовал набор в магистратуру Школы экспорта РЭЦ и РУДН по управлению ВЭД

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Стартовал набор в магистратуру Школы экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ) и РУДН по управлению внешнеэкономической деятельностью, заявки принимаются через сайт РУДН до 13 августа, информирует РЭЦ.

"Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) совместно с Российским университетом дружбы народов (РУДН) объявляет набор на магистерскую программу "Управление ВЭД". Заявки на обучение принимаются через сайт РУДН до 13 августа. Цель программы - подготовка высококвалифицированных специалистов в области международной торговли, способных эффективно развивать и укреплять позиции российского бизнеса на глобальных рынках", - говорится в сообщении.

Абитуриентам доступны две формы обучения: очная (2 года, старт 1 сентября 2026) и заочная (2,5 года, старт 1 декабря 2026).

"Программа формировалась с учетом актуальных потребностей рынка, методистами был тщательно подобран баланс теории и практики. Обучение подойдет студентам различного профиля и уровня подготовки – как выпускникам программ бакалавриата, связанных с ВЭД, так и абитуриентам, желающим изменить карьерный трек и изучить внешнюю торговлю с чистого листа", - комментирует генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.

Преподавательский состав состоит ведущих экспертов РУДН, профильных специалистов-практиков Школы экспорта РЭЦ, а также профессионалов ведущих компаний в сфере ВЭД.

Уникальность программы заключается в интеграции теоретической подготовки и углубленного практического инструментария с фокусом на изучение кросс-культурных особенностей и стратегий ведения переговоров с контрагентами из дружественных стран. Центральным элементом программы является сквозной проектный трек по разработке экспортной стратегии для реального бизнеса, реализующийся при непрерывном менторском сопровождении и поддержке опытных наставников.

По завершении обучения выдаются диплом магистра РУДН и диплом о профессиональной переподготовке Школы экспорта РЭЦ, что обеспечит выпускникам весомое карьерное преимущество.

Узнать подробности о программе и задать интересующие вопросы можно, связавшись с координатором программы в Школе экспорта РЭЦ Александрой Петровской: +7 (926) 587-90-43, petrovskaya@exportcenter.ru

Школа экспорта РЭЦ - лицензированная образовательная организация, созданная на базе Российского экспортного центра с целью реализации образовательных и акселерационных программ для российского бизнеса, а также оказания информационно-образовательной поддержки экспортно ориентированным предприятиям для выхода на международные рынки и повышения эффективности экспортных поставок.