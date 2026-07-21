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В Подмосковье установили свыше 180 новых комплексов фотовидеофиксации - РИА Новости, 21.07.2026
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Новости Подмосковья
 
16:16 21.07.2026
В Подмосковье установили свыше 180 новых комплексов фотовидеофиксации

На подмосковных трассах появилось более 180 новых комплексов фотовидеофиксации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. На автотрассах Московской области установлено более 180 новых комплексов фотовидеофиксации, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Новое оборудование запущено в эксплуатацию как часть комплекса мер по снижению аварийности и смертности в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", подчеркнули в ведомстве.
"Увеличение числа комплексов фотовидеофиксации на дорогах Подмосковья – это часть комплекса работ, где мы работаем на предупреждение ДТП, формируя культуру вождения", – цитируются слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.
Новые комплексы фотовидеофиксации появились на таких трассах как Минское, Симферопольское, Новорязанское, Горьковское, Щелковское, Новорижское, Дмитровское шоссе, а также на кольцевых автодорогах А-107 и А-108.
"Также для снижения тяжести последствий ДТП, где водители отвлекались на телефоны или были не пристегнуты, на существующих и новых дорожных камерах мы продолжаем внедрять функцию распознавания непристегнутого ремня безопасности и использование телефона за рулем", – сообщил Сибатулин.
До конца года планируется установить 300 новых комплексов фотовидеофиксации "Азимут", способных распознавать более 50 видов нарушений правил дорожного движения. Установкой и обслуживанием оборудования занимается группа компаний "Урбантех" – действующий оператор подмосковной системы безопасности дорожного движения.
"Эти меры положительно отражаются на уровне безопасности движения в регионе – число дорожных аварий и тяжесть последствий в них снижается год к году", – отметил Сибатулин.
По статистике Минтранса Подмосковья, за шесть месяцев 2026 года зафиксировано на 14% меньше нарушений, чем за аналогичный период 2025 года. Число погибших в ДТП снизилось на 27%, травмированных – на 8%.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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