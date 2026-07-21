В Подмосковье установили свыше 180 новых комплексов фотовидеофиксации

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. На автотрассах Московской области установлено более 180 новых комплексов фотовидеофиксации, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новое оборудование запущено в эксплуатацию как часть комплекса мер по снижению аварийности и смертности в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", подчеркнули в ведомстве.

"Увеличение числа комплексов фотовидеофиксации на дорогах Подмосковья – это часть комплекса работ, где мы работаем на предупреждение ДТП, формируя культуру вождения", – цитируются слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.

Новые комплексы фотовидеофиксации появились на таких трассах как Минское, Симферопольское, Новорязанское, Горьковское, Щелковское, Новорижское, Дмитровское шоссе, а также на кольцевых автодорогах А-107 и А-108.

"Также для снижения тяжести последствий ДТП, где водители отвлекались на телефоны или были не пристегнуты, на существующих и новых дорожных камерах мы продолжаем внедрять функцию распознавания непристегнутого ремня безопасности и использование телефона за рулем", – сообщил Сибатулин.

До конца года планируется установить 300 новых комплексов фотовидеофиксации "Азимут", способных распознавать более 50 видов нарушений правил дорожного движения. Установкой и обслуживанием оборудования занимается группа компаний "Урбантех" – действующий оператор подмосковной системы безопасности дорожного движения.

"Эти меры положительно отражаются на уровне безопасности движения в регионе – число дорожных аварий и тяжесть последствий в них снижается год к году", – отметил Сибатулин.