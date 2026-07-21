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На юге Крыма частично нарушено электроснабжение - РИА Новости, 21.07.2026
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11:18 21.07.2026
На юге Крыма частично нарушено электроснабжение

На юге Крыма частично нарушено электроснабжение из-за ночных атак ВСУ

© NASAВид на Крым из космоса
Вид на Крым из космоса - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© NASA
Вид на Крым из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за ночных атак ВСУ частично нарушено электроснабжение населенных пунктов на южном берегу Крыма.
  • Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Электроснабжение населенных пунктов на южном берегу Крыма (ЮБК) частично нарушено из-за ночных атак ВСУ, сообщила компания "Крымэнерго"
"В результате беспилотных атак ВСУ на объекты электроснабжения Южного энергорайона в населенных пунктах ЮБК частично отсутствует подача электроэнергии", - говорится в сообщении.
По-прежнему сложной остается обстановка на северо-западе и востоке полуострова, добавляет компания.
Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно.
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