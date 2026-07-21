На юге Крыма частично нарушено электроснабжение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за ночных атак ВСУ частично нарушено электроснабжение населенных пунктов на южном берегу Крыма.
- Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Электроснабжение населенных пунктов на южном берегу Крыма (ЮБК) частично нарушено из-за ночных атак ВСУ, сообщила компания "Крымэнерго"
"В результате беспилотных атак ВСУ на объекты электроснабжения Южного энергорайона в населенных пунктах ЮБК частично отсутствует подача электроэнергии", - говорится в сообщении.
По-прежнему сложной остается обстановка на северо-западе и востоке полуострова, добавляет компания.
Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно.