Трамп подставляет ФИФА, а Аргентина бесит фанатов: чем расстроил ЧМ-2026?

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости, Андрей Васильчин. Президент США Дональд Трамп в очередной раз оказался в центре неоднозначной ситуации. В воскресенье глава страны-хозяйки чемпионата мира на церемонии вручения золотых медалей и Кубка мира испанской сборной, ставшей победителем ЧМ-2026, допустил грубое нарушение протокола Международной федерации футбола (ФИФА).

Согласно правилам, во время празднования успеха на пьедестале могут находиться только спортсмены. Однако Трамп остался и, как и на награждении лондонского "Челси" золотом клубного ЧМ-2025, попал на кадры с поднятием Кубка мира и красивым салютом. Особенно комично то, как глава ФИФА Джанни Инфантино деликатно пытался увести Трампа от новоиспеченных чемпионов мира, но политик призывы проигнорировал.

И пока СМИ преподносят случившееся как скандал, соцсети заполонила новая волна мемов с Трампом. Что важно, ФИФА в этот раз заняла решительную позицию и опубликовала в официальном аккаунте чемпионата мира фотографию празднования испанцев без Трампа в кадре. Испанцы последовали ее примеру.

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Трамп меняет правила

Однозначно, это самая темная страница завершающегося ЧМ-2026. И большой удар по имиджу ФИФА, которая никогда так не утопала политике… Мало того, что спортивные чиновники никак не высказывались об американских военных действиях в нынешнем году, так еще и позволили президенту США напрямую вмешаться в спортивные разборки на поле.

Итак, Трамп попросил ФИФА, а федерация с радостью "взяла под козырек" и приостановила дисквалификацию лучшего форварда американцев Фоларина Балогана, который в матче против боснийцев (2:0) в 1/16 финала получил прямую красную карточку и должен был пропустить встречу с бельгийцами. Но президент все "порешал", и нападающий начал встречу с первых минут.

© REUTERS / Phil Noble Фоларин Балогун получает красную карточку в матче ЧМ-2026 © REUTERS / Phil Noble Фоларин Балогун получает красную карточку в матче ЧМ-2026

И пускай на счастье ФИФА американцы не смогли победить "красных дьяволов" и с разгромом вылетели, а Балоган растворился на поле и никак себя не проявил, главе федерации Инфантино еще долго будут припоминать позорнейшее решение, о котором мировой спорт гудит уже третью неделю.

Кстати, президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин из-за выходки Трампа и ФИФА бойкотировал финальный матч чемпионата мира.

Горькие слезы Криштиану

Роналду хочет забыть ЧМ-2026 как страшный сон. Но это будет непросто: заклятый соперник Лионель Месси снова дошел до финала, а бедный капитан сборной Португалии впервые столкнулся с таким шквалом критики. В 41 год пятикратный обладатель "Золотого мяча" сыграл очень плохо и не смог переписать историю, взяв многострадальное золото мундиаля с шестой попытки. Даже до четвертьфинала не дошел: испанцы, как и 16 лет назад, снова выбили "красно-зеленых" благодаря одному-единственному голу.

Ну а то, как прощался КриРо с чемпионатом, шокировало даже хейтеров... Как же рыдал португалец, так и не дотянувшийся до Кубка мира и оставшийся вторым в гонке "величайших".

Жуткий хейт Аргентины

Досталось на тот момент чемпионам мира конкретно: хейтеры собрали более десяти миллионов подписей под петицией об изгнании "альбиселесте" с ЧМ-2026. Но при этом негативном фоне аргентинцы все равно грохнули англичан и, попозировав с провокационным плакатом про Мальвинские острова, вышли в финал в третий раз за последние четыре розыгрыша ЧМ.

Что так возмутило критиков в турнирной сетке? Мало того, что они указывают на везение "альбиселесте" с судейством (якобы сам Инфантино чистил для Лео дорогу ко второму Кубку мира), так еще бесит, что до встречи с Англией она за шесть матчей не сыграла ни одного матча с командой из топ-10 рейтинга ФИФА. Что правда: Месси и компания в группе встречались с командами Алжира, Австрии и Иордании, а в плей-офф выясняли отношения с Кабо-Верде, Египтом и Швейцарией.

Но есть одно огромное "но". Путь Аргентины был бы куда сложнее, не опозорься на групповом этапе Уругвай (стал бы соперником чемпионов мира в 1/16) и симпатичный турецкий коллектив (это уже 1/8). Помимо этого, только вдумайтесь: не займи второе место в своем квартете Португалия, в четвертьфинале мы бы увидели первую битву Месси против Роналду на чемпионатах мира. Вина ли аргентинцев, что Криштиану и другие звезды "красно-зеленых" не смогли выиграть квартет и напоролись в 1/8 на будущих чемпионов мира?

Отмена еще одного удаления

Аргентина вообще ничего не смогла показать в финале и справедливо проиграла. Что поразило: насколько же грубо и провокационно вели себя латиноамериканцы в воскресенье! Особенно отличился бывший игрок "Зенита" Леандро Паредес, который после финального свистка поцапался с Гави и Эриком Гарсией. Впрочем, ФИФА отменила удаление Паредеса, а его карточка была просто исключена из протокола.

© REUTERS / Amanda Perobelli Леандро Паредес © REUTERS / Amanda Perobelli Леандро Паредес

Также зарубежные СМИ указывают, что федерация решила не наказывать сборную Аргентины за скандальный баннер после матча с Англией, несмотря на запрет политических заявлений на турнирах под эгидой ФИФА.

Провалы Германии...

Немало сборных разочаровали на этом чемпионате мира. Могли проявить себя лучше уже упомянутые уругвайцы, турки и португальцы. Ждали большего от Узбекистана и Сенегала, Хорватии, Швеции и, само собой, Нидерландов, которые уже 16 лет проигрывают на мировых первенствах только по пенальти.

Но особенно выделяются команды, которых перед стартом ЧМ относили если не к явным фаворитам, то к участникам, способным побороться за медали. В первую очередь речь идет про немцев, переживающих тяжелейшую смену поколений: "бундесманшафт" даже не смогла выйти в 1/8 финала, сенсационно проиграв в серии пенальти парагвайцам. Проиграв безвольно — только Юрген Клопп может спасти некогда великую "немецкую машину".

...и Бразилии

А кто спасет ее? После золота 2002 года "пентакампеоны" не знают побед на мундиале — в этот раз на стадии 1/8 их выбили мощные норвежцы. Неймар, как и Роналду, прощался с мечтой в слезах.

Смерть футболиста

Большая трагедия потрясла спортивный мир в самый разгар ЧМ-2026. Еще недавно отыгравший три матча на мундиале полузащитник сборной ЮАР Джейден Адамс был найден мертвым в собственном доме. Ему было 25 лет.