Футболист "Наполи" Буонджорно перенесет операцию на мениске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защитник «Наполи» и сборной Италии по футболу Алессандро Буонджорно перенесет операцию.
- Операция необходима для восстановления корня медиального мениска правого колена футболиста.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Защитник "Наполи" и сборной Италии по футболу Алессандро Буонджорно перенесет операцию в связи с травмой колена, сообщается на странице неаполитанского клуба в соцсети Х.
Отмечается, что 27-летний футболист будет прооперирован в ближайшие дни.
"Буонджорно прошел у специалиста в Барселоне консультацию, которая выявила необходимость хирургического вмешательства по восстановлению корня медиального мениска правого колена", - говорится в сообщении клуба.
Буонджорно является воспитанником "Торино" и выступает в составе "Наполи" с лета 2024 года. С неаполитанским клубом он становился победителем чемпионата Италии в сезоне-2024/25 и обладателем Суперкубка Италии. Также в его активе 12 матчей в составе сборной страны.