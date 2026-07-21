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Футболист "Наполи" Буонджорно перенесет операцию на мениске - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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Футбол
 
09:07 21.07.2026
Футболист "Наполи" Буонджорно перенесет операцию на мениске

Футболист "Наполи" и сборной Италии Буонджорно перенесет операцию на мениске

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник «Наполи» и сборной Италии по футболу Алессандро Буонджорно перенесет операцию.
  • Операция необходима для восстановления корня медиального мениска правого колена футболиста.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Защитник "Наполи" и сборной Италии по футболу Алессандро Буонджорно перенесет операцию в связи с травмой колена, сообщается на странице неаполитанского клуба в соцсети Х.
Отмечается, что 27-летний футболист будет прооперирован в ближайшие дни.
"Буонджорно прошел у специалиста в Барселоне консультацию, которая выявила необходимость хирургического вмешательства по восстановлению корня медиального мениска правого колена", - говорится в сообщении клуба.
Буонджорно является воспитанником "Торино" и выступает в составе "Наполи" с лета 2024 года. С неаполитанским клубом он становился победителем чемпионата Италии в сезоне-2024/25 и обладателем Суперкубка Италии. Также в его активе 12 матчей в составе сборной страны.
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