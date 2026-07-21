Блогерше, гулявшей голой по Москве, назначили 14 суток ареста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Блогерше Анастасии Брагиной назначили 14 суток административного ареста.
- Причиной ареста стало мелкое хулиганство — девушка гуляла голой по Москве.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Блогерше Анастасии Брагиной, гулявшей голой по Москве, назначили 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в отношении девушки был составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Как следует из судебных материалов, протокол во вторник поступил в один из судов Москвы.
"Назначено 14 суток административного ареста", - сказал собеседник агентства.
Пресс-служба Тушинского суда подтвердила РИА Новости назначение административного ареста на 14 суток в отношении Брагиной.
Ранее в столичном главке МВД РФ сообщили о задержании 22-летней уроженки Пермского края после появления в интернете публикаций, где она снимает себя на видео обнаженной в общественных местах, материалы были направлены в следственные органы. В правоохранительных органах ранее сообщили РИА Новости, что в отношении Брагиной начата доследственная проверка по статье о развратных действиях.
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