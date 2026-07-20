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В Госдуме призвали лишить Германию турнира после недопуска глухих атлетов - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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12:50 20.07.2026 (обновлено: 13:49 20.07.2026)
В Госдуме призвали лишить Германию турнира после недопуска глухих атлетов

Журова назвала абсурдом недопуск россиян к Европейским юношеским играм глухих

© Фото : Из личного архива Светланы ЖуровойСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Из личного архива Светланы Журовой
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Светлана Журова назвала абсурдом недопуск российских спортсменов к Европейским юношеским играм глухих в Германии.
  • По мнению Журовой, международные федерации должны требовать от стран-организаторов соревнований письменные гарантии допуска всех допущенных спортсменов вне зависимости от их гражданства.
  • Журова подчеркнула, что Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет не могут повлиять на ситуацию, так как спорт глухих — это отдельная международная организация.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова назвала абсурдом недопуск российских спортсменов к Европейским юношеским играм глухих в Германии, добавив, что международные федерации не должны доверять проведение соревнований странам, не готовым принимать всех допущенных к участию спортсменов.
Ранее посольство России в Германии сообщило, что Германская ассоциация спорта глухих (DGSV) по согласованию с правительством ФРГ приняла решение не допустить российских спортсменов к участию в Европейских юношеских играх глухих, которые пройдут в августе в Ганновере.
"Получается абсурдная ситуация: одни страны допускают российских спортсменов, другие - нет. Международная федерация, предоставляя право проведения турнира, должна заранее получать письменные гарантии. Нужно спрашивать: "Вы допустите всех спортсменов вне зависимости от их гражданства?" Если ответа нет или он отрицательный, значит нельзя отдавать этой стране право проведения соревнований. Либо нужно переносить турнир в другое место. По-другому это не прекратится", - сказала Журова РИА Новости.
По словам депутата, подобная ситуация сложилась из-за того, что соревнования проходят в Европе. "Если бы это были не Европейские игры, шансов было бы больше. Но когда соревнования проходят в Европе, мы видим сложившуюся тенденцию: европейцы практически нигде нас не допускают. Они занимают ключевые позиции в руководящих органах многих федераций, поэтому ожидать другого сейчас не приходится. Европа действует достаточно консолидированно", - отметила она.
Журова также подчеркнула, что Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет не могут повлиять на ситуацию. "Это не регулируется ни Международным олимпийским комитетом, ни Международным паралимпийским комитетом. Спорт глухих - это отдельная международная организация, поэтому они не могут вмешаться в эту ситуацию. Это не их компетенция", - добавила собеседница агентства.
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