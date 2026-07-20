В Госдуме призвали лишить Германию турнира после недопуска глухих атлетов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова назвала абсурдом недопуск российских спортсменов к Европейским юношеским играм глухих в Германии, добавив, что международные федерации не должны доверять проведение соревнований странам, не готовым принимать всех допущенных к участию спортсменов.

Ранее посольство России в Германии сообщило, что Германская ассоциация спорта глухих (DGSV) по согласованию с правительством ФРГ приняла решение не допустить российских спортсменов к участию в Европейских юношеских играх глухих, которые пройдут в августе в Ганновере.

"Получается абсурдная ситуация: одни страны допускают российских спортсменов, другие - нет. Международная федерация, предоставляя право проведения турнира, должна заранее получать письменные гарантии. Нужно спрашивать: "Вы допустите всех спортсменов вне зависимости от их гражданства?" Если ответа нет или он отрицательный, значит нельзя отдавать этой стране право проведения соревнований. Либо нужно переносить турнир в другое место. По-другому это не прекратится", - сказала Журова РИА Новости.